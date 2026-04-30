Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular y diputado por Madrid, visita esta noche ‘El Hormiguero’ por primera vez. El programa presentado por Pablo Motos recibe al dirigente popular este jueves 30 de abril, a partir de las 21:45 horas, en Antena 3.

La entrevista llega en un momento especialmente significativo para Sémper, que ha retomado su actividad pública después de varios meses centrado en su recuperación. Según ha avanzado el propio programa, el político hablará de su estado de salud, de cómo ha vivido este periodo alejado de la primera línea y de la manera en que afronta esta nueva etapa personal y profesional.

El regreso de Sémper a un plató de máxima audiencia se produce después de que en julio de 2025 anunciara públicamente que padecía cáncer. Entonces explicó que se le había detectado un tumor en una fase inicial y que las perspectivas médicas eran razonablemente positivas, aunque el tratamiento obligaría a adaptar su presencia pública durante un tiempo.

Meses después, el dirigente del PP reapareció en redes sociales para compartir que llevaba varias semanas sin quimioterapia y que empezaba a recuperar fuerzas. En aquel mensaje agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso y trasladó una imagen de optimismo tras un periodo complejo tanto en lo personal como en lo profesional.

Una entrevista entre lo personal y lo político

La presencia de Borja Sémper en ‘El Hormiguero’ tendrá previsiblemente un tono más personal que otras entrevistas políticas habituales. El programa ha presentado la visita como una conversación sobre su recuperación, su regreso a la vida pública y su visión sobre la actualidad tras este parón.

Sémper es una de las voces más reconocibles del Partido Popular. Su trayectoria política comenzó en el País Vasco, en un contexto marcado por la violencia de ETA, y durante años ocupó responsabilidades institucionales y orgánicas en Guipúzcoa y en el Parlamento Vasco. Tras abandonar temporalmente la política en 2020, regresó a la primera línea nacional en 2023 de la mano del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Desde entonces, ha desempeñado un papel destacado como portavoz del partido y como diputado en el Congreso. Su perfil se ha caracterizado por un tono político más moderado y por una presencia mediática frecuente, aunque su enfermedad redujo su actividad pública durante los últimos meses.

Primera visita al programa de Pablo Motos

La entrevista de esta noche supone además la primera visita de Borja Sémper a ‘El Hormiguero’, uno de los espacios más vistos de la televisión en España. La ficha de programación sitúa el episodio a las 21:45 horas en Antena 3, con Pablo Motos como presentador y el dirigente popular como invitado principal.

El formato combina actualidad, entretenimiento y conversación personal, lo que permitirá abordar tanto la experiencia vivida por Sémper durante su tratamiento como su regreso a la actividad política. También se espera que el portavoz popular analice el clima político actual y los retos de su formación en esta nueva etapa.

La visita cierra el mes de abril en el programa de Antena 3 con un perfil poco habitual en el espacio: un dirigente político que vuelve al primer plano tras un periodo marcado por una enfermedad que él mismo decidió hacer pública.