La cantante Amaia Romero aprovechó la gala de premios del periódico La Vanguardia para realizar un gesto de apoyo a Maricarmen, una mujer de 87 años recientemente desahuciada. Durante el evento, la artista entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cartel con el lema ‘Derecho Maricarmen’.

Lee tambien: Isabel Pantoja envía flores a la tumba de Paquirri tras la entrega de recuerdos personales a Fran Rivera

Romero, quien fue galardonada con el Premio al Talento Joven, subió al escenario con la tarjeta en la mano. Tras saludar a las autoridades presentes, se dirigió a Sánchez para entregarle el cartel. El presidente reaccionó con una sonrisa y posó ante las cámaras mostrando el mensaje.

Este acto se enmarca en una serie de protestas que han tenido lugar desde el desahucio de Maricarmen. Miles de personas, incluyendo figuras públicas como Inés Hernand, Carlos Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Alba Carillo y el grupo Biznaga, han salido a las calles para manifestarse por la situación de la vivienda en España.

Lee tambien: Kiko Rivera entrega a Francisco Rivera las cabezas de toro de Paquirri de su herencia tras su reencuentro

El próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto sobre la vivienda. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha solicitado que este decreto incluya medidas como contratos de alquiler indefinidos y la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional.