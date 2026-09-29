El 29 de septiembre reúne hechos concretos: la huelga general de 2010 en España, la firma del Tratado de Lisboa en 1864, el nombramiento de Francisco Franco como jefe de Estado en 1936 y la captura temporal del asteroide 2024 PT5 en 2024.

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2010: España vive una jornada de huelga general

En 2010 se celebró una jornada de huelga general convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). En Ceuta, con alrededor de 80.000 habitantes, la movilización suele notarse en el puerto, el transporte y el suministro de servicios, dado el peso del comercio transfronterizo en la economía local.

1864: Tratado de Lisboa y los límites actuales entre España y Portugal

En 1864 España y Portugal firmaron el Tratado de Lisboa, que fijó los lindes entre ambos países. Ese acuerdo sigue siendo la base jurídica de la frontera luso-española y figura en la cartografía y la legislación fronteriza contemporánea.

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1936: la Junta de Defensa Nacional nombra a Franco jefe de Estado

En 1936, durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la Junta de Defensa Nacional nombró a Francisco Franco jefe de Estado y «generalísimo» de los ejércitos del bando Nacional. Fue un hito político y militar que condicionó la evolución institucional de España en las décadas siguientes.

1975: los GRAPO asesinan a un miembro de la Policía Armada

En 1975, en Barcelona, la organización GRAPO asesinó a un miembro de la Policía Armada. Estos hechos forman parte de una etapa especialmente tensa en la historia reciente de España y tuvieron repercusiones en las políticas de seguridad y en el debate público sobre el terrorismo.

1986: rechazo a la no ejecución del embalse Lorenzo Pardo en Huesca

En 1986 se comunicó el rechazo y la no ejecución del proyecto del embalse Lorenzo Pardo, que habría inundado Campo (Huesca) y localidades próximas. La decisión afectó la planificación hidráulica y la memoria colectiva de las comunidades implicadas.

2024: sucesos en Colombia y el concepto de “miniluna”

El 29 de septiembre de 2024 se registraron varios sucesos en Colombia. Cerca de Vichada cayó un helicóptero Bell Huey II de la Fuerza Aérea Colombiana durante una misión humanitaria, con ocho fallecidos, según informaron medios colombianos. Además, en el departamento de Antioquia murió el exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, en una acción policial que afectó a miembros del Clan del Golfo, según fuentes locales.

Ese mismo día, la gravedad terrestre atrapó temporalmente al asteroide 2024 PT5, de unos 11 metros de diámetro; permaneció como una «miniluna» entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre de 2024, según registros astronómicos.

Una fecha con reflejos locales

El 29 de septiembre combina decisiones políticas, episodios de violencia y avances científicos. Para Ceuta, hechos como huelgas generales o cambios en la política nacional repercuten en la actividad portuaria, el comercio y la movilidad diaria, y ayudan a situar en clave local cómo acontecimientos nacionales o internacionales pueden afectar a la ciudad.

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