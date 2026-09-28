El santoral católico conmemora hoy, 29 de septiembre, a San Eutiquio de Tracia, obispo y mártir vinculado a la región histórica de Tracia (actual Turquía).

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En Ceuta la fecha figura en el calendario de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y se incorpora a la programación de parroquias y comunidades locales.

San Eutiquio de Tracia

La tradición presenta a San Eutiquio de Tracia como obispo y mártir, una combinación que subraya su labor pastoral y el martirio como desenlace de su testimonio.

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Vincularlo a Tracia ayuda a situar su memoria en el Mediterráneo oriental, donde se consolidaron comunidades cristianas desde la antigüedad. La historiografía hagiográfica lo incluye entre los testimonios episcopales de la región, aunque las fuentes antiguas ofrecen datos escasos sobre su biografía concreta.

En la práctica litúrgica contemporánea, la fiesta remite al papel del episcopado: acompañar, enseñar y sostener a las comunidades. En Ceuta, esa dimensión pastoral aparece en misas y en la catequesis parroquial, donde la conmemoración se emplea para orar por los sacerdotes y por la fidelidad de la comunidad.

Otros santos que se celebran el 29 de septiembre

San Fraterno de Auxerre : obispo de Auxerre , en la antigua Galia (actual Francia ).

: obispo de , en la antigua (actual ). San Quiríaco de Palestina : anacoreta , con referencia de fallecimiento en 557 ; figura vinculada a la defensa de la fe.

: , con referencia de fallecimiento en ; figura vinculada a la defensa de la fe. San Liudwino de Tréveris : obispo , con referencia de fallecimiento en 717 , asociado a la fundación del monasterio de Mettlach .

: , con referencia de fallecimiento en , asociado a la fundación del monasterio de . San Adelrico de Ufnau : presbítero y eremita , vinculado a la isla de Ufnau (lago de Zúrich , actual Suiza ).

: y , vinculado a la isla de (lago de , actual ). San Mauricio de Carnoet : abad , con referencia de fallecimiento en 1191 , fundador del monasterio de Carnoët .

: , con referencia de fallecimiento en , fundador del monasterio de . Beato Juan de Montmirail : monje , con referencia de fallecimiento en 1217 ; legado ligado a la tradición cisterciense.

: , con referencia de fallecimiento en ; legado ligado a la tradición cisterciense. Beato Carlos de Blois : noble francés , con referencia de fallecimiento en 1364 , destacado por su vida religiosa y obras de caridad.

: , con referencia de fallecimiento en , destacado por su vida religiosa y obras de caridad. Beato Nicolás de Furca Palena : presbítero , con referencia de fallecimiento en 1449 , recordado por su dedicación religiosa.

: , con referencia de fallecimiento en , recordado por su dedicación religiosa. San Juan de Dukla : presbítero y fundador en Roma , con referencia de fallecimiento en 1484 .

: y en , con referencia de fallecimiento en . Santos Miguel Aozaraza, Guillermo Courtet, Vicente Shiwozuka, Lázaro de Kyoto y Lorenzo Ruiz : mártires (fallecimientos en 1636 ), vinculados a martirios en Nagasaki .

: (fallecimientos en ), vinculados a martirios en . San Renato Goupil : mártir , con referencia de fallecimiento en 1642 , dentro del conjunto de testimonios martiriales de la época.

: , con referencia de fallecimiento en , dentro del conjunto de testimonios martiriales de la época. Beato Jaime Mestre Iborra : presbítero y mártir , con referencia de fallecimiento en 1936 , asociado a la labor jesuita y al ámbito sanitario.

: y , con referencia de fallecimiento en , asociado a la labor jesuita y al ámbito sanitario. Beato Darío Hernández Morató : presbítero y mártir , con referencia de fallecimiento en 1936 , martirizado en el marco de la persecución religiosa.

: y , con referencia de fallecimiento en , martirizado en el marco de la persecución religiosa. Beato Francisco de Paula Castelló i Aleu : mártir , con referencia de fallecimiento en 1936 , jesuita y martirizado en Valencia .

: , con referencia de fallecimiento en , jesuita y martirizado en . Laico español: ingeniero químico y miembro de Acción Católica, martirizado en Lérida durante la persecución religiosa.

Devoción y sentido litúrgico del 29 de septiembre

El 29 de septiembre agrupa obispos, anacoretas, abades y mártires, lo que ofrece un panorama amplio de la vida eclesial: desde la vida eremítica en Palestina hasta las persecuciones del siglo XX.

En Ceuta la jornada suele vivirse con lecturas y oraciones que ponen el acento en la fidelidad y la constancia comunitaria; la conmemoración conecta la historia de la Iglesia con la práctica creyente local.

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