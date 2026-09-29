La segunda hoguera de los chicos en la undécima edición de La isla de las tentaciones estuvo marcada por momentos de alta tensión emocional que requirieron la intervención de los servicios médicos. El concursante Kico sufrió un problema de salud derivado de la ansiedad antes de visionar las imágenes de su pareja, Paula. La velada televisiva conducida por Sandra Barneda también dejó el derrumbe de Rubén ante la complicidad mostrada entre Gema y Javi, así como la huida de Nacho por la playa al intentar reencontrarse con Náyades tras ver su comportamiento con Andrea.

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Kico se rompe antes de ver imágenes de Paula 💔



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El desarrollo de la segunda hoguera masculina del formato de telerrealidad arrancó con un contratiempo de carácter sanitario. Antes de que la presentadora Sandra Barneda pudiera mostrar cualquier tipo de material audiovisual sobre Paula, Kico experimentó una pérdida de sensibilidad en las extremidades superiores. El participante advirtió a la organización de que no sentía los dedos de ninguna de sus dos manos, lo que obligó a detener la grabación del espacio para que fuera atendido por el equipo de asistencia médica del programa debido al cuadro de miedo y respiración alterada que presentaba.

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A pesar de que Kico no ha incurrido en ninguna infidelidad con su soltera —tras haber mantenido acercamientos y juegos dentro de la villa pero sin cruzar los límites marcados—, el temor a perder el control sobre las acciones de Paula desencadenó su crisis física. Tras reanudarse la sesión y presenciar las imágenes de su pareja junto a Fran, el concursante analizó cada mirada y gesto para comprobar si la relación se mantenía dentro de los parámetros permitidos. Posteriormente, un mensaje del propio Fran desplazó la atención hacia una confrontación directa entre Kico y el tentador.

Por su parte, la experiencia de Rubén en la hoguera discurrió por una vía puramente emocional al comprobar la conexión y cercanía de Gema con Javi. Al no poder refugiarse en la idea de que no ocurría nada entre ellos, el concursante se derrumbó hasta romper a llorar en el plató, solicitando en repetidas ocasiones a Sandra Barneda la posibilidad de hablar directamente con Gema para obtener explicaciones y comprender la situación que atravesaba su relación.

Rubén "no podría perdonar a Gema" si cae en la tentación 💥



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El cierre de la jornada estuvo protagonizado por Nacho, quien no pudo contener su reacción al ver las nuevas imágenes emitidas sobre el comportamiento de Náyades junto a Andrea. A diferencia de lo sucedido en la hoguera anterior, donde la presentadora logró interceptarlo a tiempo, en esta ocasión el participante se levantó del asiento y salió corriendo por la playa de República Dominicana con la intención de romper la distancia que le separaba de su pareja. Tras pedir disculpas a Sandra Barneda antes de iniciar la carrera, Nacho regresó posteriormente a Villa Playa argumentando ante sus compañeros que la joven era el amor de su vida.

Nacho sale en busca de Náyades tras la hoguera 😱💣



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La segunda hoguera evidenció así tres respuestas diferentes ante la posibilidad de perder a sus respectivas parejas: el colapso físico de Kico al percatarse de la autonomía de decisión de Paula, el llanto de Rubén ante el distanciamiento de Gema y la huida de Nacho en busca de un reencuentro inmediato con Náyades.