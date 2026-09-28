Un centro floral con la dedicatoria «Tu esposa e hijo» coincide en el cementerio de San Fernando con el homenaje de Teresa Rivera, en un aniversario marcado por el gesto de Kiko Rivera con su hermano mayor.

El mausoleo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ en el cementerio de San Fernando de Sevilla, obra del escultor y arquitecto Víctor Ochoa, ha vuelto a ser el escenario de un emotivo homenaje con motivo del 42 aniversario del fallecimiento del torero en la plaza de Pozoblanco. La tumba del diestro amaneció este sábado con dos arreglos florales procedentes de las dos ramas familiares que unió en vida y que posteriormente quedaron distanciadas. Por un lado, Isabel Pantoja envió un centro de flores con una cinta en la que se podía leer la dedicatoria «Tu esposa e hijo». Junto a este arreglo figuraba una cruz de flores blancas remitida por Teresa Rivera, hermana del torero, acompañada por el mensaje «Te quiere tu hermana».

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Este gesto floral se produce en un momento de especial relevancia mediática para el entorno del diestro, después de que en los días previos su hijo Kiko Rivera hiciera entrega a su hermano Francisco Rivera de dos cabezas de toro que pertenecieron al torero y que durante décadas permanecieron custodiadas en la finca de Cantora.

La entrega de los recuerdos de Cantora y la reacción de Fran Rivera

La entrega de las dos piezas taxonómicas por parte de Kiko Rivera a Francisco Rivera ha supuesto la recuperación de parte del legado personal reclamado por el hijo mayor de Paquirri durante años, una cuestión que llegó a judicializarse y que distanció a las distintas partes de la familia. Los objetos habían permanecido en la finca sevillana de Cantora hasta su reciente venta en enero por aproximadamente 1,2 millones de euros a un empresario libanés de nacionalidad francesa.

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Francisco Rivera expresó su agradecimiento públicamente a través de las redes sociales publicando una fotografía junto a Kiko Rivera sosteniendo los recuerdos de su padre. En su mensaje, el diestro manifestó su emoción por recuperar unos objetos sobre los que había perdido la ilusión de disponer, destacando el gesto de su hermano menor y asegurando que las cabezas ocuparán un lugar especial.

El silencio de Cayetano Rivera y la jornada taurina en Sevilla

Por su parte, Cayetano Rivera, segundo hijo del matrimonio entre Paquirri y Carmen Ordóñez, evitó pronunciarse sobre este asunto durante su asistencia al evento de artes marciales mixtas WOW 32 Sevilla, celebrado en el Palacio de Deportes San Pablo. Al ser preguntado por los medios de comunicación acerca de la entrega de los recuerdos entre sus hermanos y sobre si él había recibido algún objeto personal de su padre, el torero eludió responder a estas cuestiones y prefirió centrar sus palabras en el desarrollo de la velada deportiva.

En esa misma jornada, Francisco Rivera asistió junto a su esposa, Lourdes Montes, a la Real Maestranza de Sevilla con motivo de la Feria de San Miguel. Desde el tendido presenciaron la actuación de su yerno, Andrés Roca Rey, quien compartió cartel con Emilio de Justo y Pablo Aguado en un festejo donde este último logró salir por la Puerta Grande, mientras que el diestro peruano cortó una oreja a su segundo toro de la tarde.