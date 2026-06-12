El concurso musical presentado por Manel Fuentes mantiene el liderazgo absoluto de la noche de los viernes con una media del 20,2% de cuota de pantalla tras sus primeras ocho entregas.

La programación televisiva de la noche de este viernes acoge una nueva cita con el entretenimiento en Antena 3 a partir de las 22:00 horas. El concurso de imitaciones ‘Tu cara me suena’, presentado por Manel Fuentes, estrena su novena gala de la temporada consolidado como la opción predilecta de los espectadores. La producción de Atresmedia se sitúa al frente de su franja horaria con una media del 20,2% de cuota de pantalla tras la emisión de sus ocho primeras entregas. Estos resultados posicionan al formato como líder absoluto entre todos los sectores del público, registrando una ventaja competitiva de +13,5 y +9,7 puntos porcentuales sobre sus principales rivales en el sector audiovisual.

Los retos musicales de la novena gala: de Queen a Chavela Vargas

La novena entrega del programa despliega un repertorio variado que combina música nacional e internacional de diferentes épocas. Entre las actuaciones de la noche, María Parrado asumirá el reto de interpretar a Merche, una imitación motivada por el uso de la casilla especial “Pide un deseo”. Por su parte, Martín Savi se enfrentará a la exigencia de recrear sobre el escenario al grupo británico Queen, mientras que Sole Giménez se encargará de caracterizar a una figura de la canción internacional como Gloria Estefan.

La noche también contará con ritmos icónicos del panorama musical global de la mano de J Kbello, quien aportará el componente rítmico a la gala al ponerse en la piel de Elvis Presley. Asimismo, las actuaciones en pareja tendrán protagonismo a través de la colaboración entre Cristina Castaño y Zapata Tenor, quienes ejecutarán un número musical conjunto transformados en los integrantes de Eurythmics y en el tenor Luciano Pavarotti, respectivamente.

El apartado de artistas invitados estará encabezado en esta ocasión por la cantante y compositora María Peláe. La artista andaluza participará de forma especial en la novena gala del concurso, asumiendo la responsabilidad de imitar a la célebre intérprete Chavela Vargas ante el jurado y el público del plató.

El juego de los «clones»: concursantes que imitan a sus propios compañeros

Uno de los atractivos principales y diferenciadores de este nuevo capítulo radica en que dos participantes de la actual edición van a ser imitados de forma directa por sus propios compañeros de concurso. De este modo, Aníbal Gómez ha recibido el encargo de transformarse en Jesús Janeiro, mientras que la humorista e imitadora Leonor Lavado desarrollará la tarea de convertirse en Paula Koops sobre el escenario. La coincidencia en el mismo plató de las copias junto a los artistas originales marcará el desarrollo y las reacciones de la velada.

A pesar de verse reflejados en las actuaciones de sus compañeros, los dos creadores originales no estarán exentos de competir y afrontarán sus respectivos desafíos asignados por el pulsador. Paula Koops cambiará de registro para transformarse en la estrella internacional pop Olivia Rodrigo, mientras que Jesulín de Ubrique asumirá la interpretación del repertorio de la banda de rock en español M-Clan.

Todas las valoraciones de las actuaciones, el control de la evolución técnica y la asignación de las puntuaciones de esta novena noche del campeonato musical correrán a cargo del jurado habitual del formato, integrado por Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita Flores.