La previsión del experto y los datos de la AEMET apuntan a un cambio de tendencia inminente en junio con temperaturas que superarán los 38 grados en varias regiones y la activación de alertas por fenómenos significativos.

El mes de junio confirma un marcado cambio de tendencia meteorológica que promete alterar por completo la situación en España. Jorge Rey, experto que en su día adelantó detalles sobre una de las peores tormentas de todos los tiempos, ha puesto fecha a un gran cambio de tiempo que se convertirá en la antesala de un nuevo escenario. Esta evolución atmosférica se produce en el contexto de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos en diversas zonas del país, donde los registros térmicos continúan en pleno ascenso. A través de un vídeo viral en sus redes sociales, el experto detalla la llegada de un fenómeno poco común que combinará tormentas y un calor sofocante de cara a esta mitad de mes.

Estabilidad generalizada ante la influencia del anticiclón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que, de forma inmediata, la influencia de un anticiclón garantizará una situación de estabilidad prácticamente generalizada en todo el territorio nacional. La tónica dominante durante las próximas jornadas estará marcada por cielos despejados o con la única presencia de nubosidad alta dispersa.

No obstante, las previsiones oficiales detallan matices geográficos concretos:

Zonas litorales y norteñas: Se prevén bancos de nubes bajas de carácter disperso durante las primeras horas de la mañana en el área cantábrica y en Melilla, con la posibilidad de formación de brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico.

Se prevén bancos de nubes bajas de carácter disperso durante las primeras horas de la mañana en el área cantábrica y en Melilla, con la posibilidad de formación de brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. Archipiélago canario: La situación mostrará una división clara, con cielos predominantemente nubosos en la vertiente norte de las islas y despejados en la zona sur.

La situación mostrará una división clara, con cielos predominantemente nubosos en la vertiente norte de las islas y despejados en la zona sur. Presencia de polvo en suspensión: Las regiones del sur peninsular registrarán la llegada de calima en niveles ligeros.

Nubes de evolución y tormentas en el cuadrante noroeste

A pesar de la estabilidad que impone el bloque anticiclónico, el cambio de ciclo propuesto por Jorge Rey comenzará a manifestarse por las tardes mediante el desarrollo de nubosidad de evolución. Este fenómeno se concentrará de forma específica en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica.

Estas formaciones nubosas darán origen a chubascos y tormentas de carácter aislado. Las zonas con mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones tormentosas son el oeste de Castilla y León, el oeste de Asturias y la comunidad autónoma de Galicia.

Alertas activadas por ascensos térmicos notables y noches tropicales

El aspecto más destacado de esta mitad de mes es el repunte térmico, que convertirá la salida a la calle en un suplicio debido a las altas temperaturas. Las alertas meteorológicas se encuentran activadas ante un ascenso notable de las temperaturas máximas, que sumarán más de 6 grados de forma repentina en la cornisa cantábrica y en la zona del alto Ebro. El tercio oriental de la Península y el archipiélago balear también experimentarán subidas en los termómetros, mientras que en el resto de las regiones no se esperan variaciones significativas en las diurnas.

Los valores absolutos superarán con facilidad los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y de manera puntual en puntos de la meseta norte y de Galicia. La situación se agudizará en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde las máximas alcanzarán los 37 y 38 grados.

Por su parte, las temperaturas mínimas registrarán un encarecimiento en la mitad norte peninsular y Baleares, manteniéndose sin variaciones en la mitad sur. Este escenario dará lugar a la aparición de noches tropicales, jornadas nocturnas en las que los termómetros no descenderán de los 20 grados en los valles fluviales del suroeste y en todo el litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas no experimentarán grandes alteraciones, salvo por ligeros descensos en las zonas de medianías y cumbres.

Régimen de vientos y fuertes rachas en el Estrecho

El comportamiento del viento será otro de los factores esenciales a vigilar durante el gran cambio de tiempo. Las alertas se centran en el área del Estrecho de Gibraltar, donde el viento de levante soplará con intensidad fuerte o moderada, generando rachas muy fuertes que superarán los 70 km/h durante la primera mitad del día, aunque con una clara tendencia a amainar conforme avancen las horas.

En el litoral de Alborán se mantendrá el levante moderado o fuerte. Respecto al litoral cantábrico, el viento soplará de componente este con una intensidad moderada, mientras que en el tercio este de la Península y en Baleares predominará un régimen de brisas con vientos flojos. En el interior peninsular, la tónica general será de vientos flojos con un claro predominio de las componentes sur y este. Por último, en el archipiélago canario se registrarán vientos de componente norte con una intensidad entre floja y moderada.