La periodista adelanta su salida del programa matinal de la emisora de Prisa, donde será relevada por Aimar Bretos, debido a discrepancias editoriales con la dirección de contenidos.

Últimos minutos del programa y hoy soy yo la que hablo. Es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó. Alegraros un poco por mí, por favor». Con estas palabras pronunciadas en directo y de forma inesperada, la periodista Àngels Barceló ha anunciado este jueves el punto y final a su etapa al frente del magacín matinal de la cadena SER. Aunque la salida de la comunicadora del espacio de Prisa Media ya era conocida, no se había concretado públicamente la fecha exacta para la ejecución de su relevo.

El movimiento de Barceló ha resultado imprevisto para los oyentes del sector radiofónico nacional, toda vez que la temporada oficial no concluye hasta la llegada del mes de julio. La presentadora ha desvelado que la elección del día responde a una planificación estratégica interna. «He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí, porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene», ha precisado durante la emisión de su último programa en la emisora de radio.

La marcha anticipada de la profesional de la información se produce en un escenario de tensiones internas. Las discrepancias editoriales mantenidas con Fran Llorente, actual responsable de contenidos de radio y audiovisual del grupo Prisa, han forzado la salida de la conductora catalana. Al abordar la transición, la periodista ha lanzado una alusión directa hacia la gestión corporativa de la emisora: «Entonces, pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha».

La reconfiguración de la parrilla de la cadena SER de cara al próximo curso de retransmisiones ya está definida por los órganos de dirección. Aimar Bretos será el encargado de tomar las riendas de ‘Hoy por hoy’ a partir del mes de septiembre. Por su parte, José Luis Sastre, quien hasta la fecha ejercía las funciones de subdirector en el espacio matinal junto a Barceló, asumirá la dirección de ‘Hora 25’ en sustitución del propio Bretos.

Durante su alocución de despedida, la comunicadora ha reivindicado los resultados de su gestión y el rendimiento comercial del formato radiofónico, remarcando la posición de liderazgo con la que se despide del micrófono matutino. «El último Hoy por hoy, después de siete años. Lo dejamos en lo mejor de la audiencia. Que vengan a perseguirnos, que vengan a perseguirnos con los datos históricos de Hoy por hoy, con la complicidad de los oyentes que nos han traído de la mano hasta aquí», ha subrayado.

En su balance profesional, la locutora ha destacado el «compromiso» mantenido con la audiencia del medio a lo largo de este septenio, fundamentado en «contarles la verdad, ser rigurosos y hacerles pasar muy buenos ratos». Al dirigirse de forma directa a la comunidad de oyentes del programa, ha formulado una analogía histórica y literaria: «Desde donde nos escuchen, hoy termina una etapa y comienza otra. Volvimos a Camelot, pero Camelot vuelve a cerrarse».

El futuro profesional de la presentadora se vincula al nuevo panorama audiovisual que se conformará a finales de ejercicio. Àngels Barceló se perfila como una de las principales apuestas para incorporarse a la plantilla de La Séptima, la nueva televisión gubernamental cuyo inicio de emisiones está previsto para el último trimestre del año, tras la reciente adjudicación de la licencia de emisión al grupo de comunicación impulsado por el directivo José Miguel Contreras.

No obstante, los planes inmediatos de la periodista pasan por un periodo de inactividad laboral tras la intensidad de la última campaña en la radio. «De momento, lo que me toca es poner los pies en remojo, mucha pomada, mucha pomada y pasármelo muy bien también», ha aclarado respecto a sus próximas vacaciones. Finalmente, ha mostrado su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas: «Sed muy felices con lo que os toque. Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca». Al mismo tiempo, ha concluido aludiendo a los comentarios de despedida de sus seguidores, quienes le trasladaban que «no será igual, que nada será lo mismo».