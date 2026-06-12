El espacio de Telecinco reúne a seis invitados, entre los que figuran Jota Peleteiro e Yvonne Reyes, para competir frente a ‘Tu cara me suena’, ‘La Revuelta’ y los encuentros del Mundial.

La oferta televisiva de la noche de este viernes se reconfigura ante un nuevo escenario de competencia en el horario de máxima audiencia. ‘De Viernes’, el programa emitido por Telecinco y conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, afronta desde esta semana una rivalidad reforzada. Al enfrentamiento habitual con el concurso de Antena 3 ‘Tu cara me suena’ se suman los partidos del Mundial de fútbol y el traslado temporal de ‘La Revuelta’. El formato presentado por David Broncano salta al ‘prime time’ de La 1 de Televisión Española durante las próximas tres semanas, tras ceder el hueco del jueves a la producción ‘El perro andaluz’ de Manu Sánchez. Para contrarrestar esta coyuntura, el magacín de Mediaset ha completado un plantel de seis invitados que incluye el salto de Samantha Vallejo-Nágera a la cadena y el regreso a los platós de Yvonne Reyes.

La presencia de la empresaria y chef Samantha Vallejo-Nágera constituye una de las principales novedades de la entrega. La cocinera acudirá al plató junto a su hijo Roscón para relatar los detalles del reciente encuentro que el joven mantuvo con el Papa León XIV, a quien pudo hacer entrega de un obsequio. Durante la entrevista, el hijo de la empresaria detallará qué significado personal tenía para él dicho regalo. Esta aparición supone el debut de Vallejo-Nágera en Telecinco tras dejar su posición como integrante del jurado en el concurso ‘MasterChef’ y después de haber participado como invitada en diversos formatos de Antena 3, tales como ‘El Hormiguero’, ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Tu cara me suena’.

El apartado dedicado a la actualidad sentimental y las exclusivas contará con la intervención del ex futbolista Jota Peleteiro, quien protagonizará el bloque denominado ‘scoop’ de la semana. Tras la entrevista concedida fechas atrás por su expareja Ajla, el deportista reaparecerá para responder a los señalamientos de infidelidad y faltas de respeto vertidos por su ya exmujer. Peleteiro abordará los motivos que provocaron la ruptura de la relación, esclarecerá la veracidad de los hechos que se le atribuyen y contestará asimismo a las recientes declaraciones que le dedicó otra de sus antiguas parejas, Jessica Bueno.

La zona de entrevistas de ‘De Viernes’ recibirá también de forma presencial a la presentadora Yvonne Reyes. Tras su participación en el concurso ‘Supervivientes 2026’, la comunicadora ofrecerá un balance de su experiencia en Honduras y detallará las circunstancias del percance de salud que la forzó a abandonar la aventura de manera prematura. En conversación con los colaboradores del espacio, Reyes abordará su situación personal y económica actual, además de profundizar en la existencia de una supuesta ‘mano negra’ que, según su testimonio, afectó a su trayectoria laboral durante años. Asimismo, la invitada expondrá detalles sobre la relación con su hijo Álex y su faceta de madre coraje.

La crónica social y de telerrealidad del programa se completará con la visita de Laura Ulldemolins y Borja, ex participantes del formato de Telecinco ‘Casados a primera vista’. Ambos se sentarán en el plató con el objetivo de explicar pormenorizadamente los pormenores de su decisión de iniciar una vida de convivencia común una vez concluido su paso por el referido programa de telerrealidad.

Por último, el espacio televisivo conectará en directo con la celebración de la boda de Makoke y su pareja, Gonzalo. El enlace matrimonial se celebra en la isla de Ibiza tras tres años de relación sentimental entre ambos, en un acontecimiento social que congregará a un total de 118 invitados y que el programa cubrirá en vivo durante su emisión.