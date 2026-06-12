El artista sevillano Francisco Javier Álvarez Beret ha pasado a disposición judicial tras ser localizado por la Policía Nacional y optar por no prestar declaración en dependencias policiales.

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, fue detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional debido a una presunta agresión sexual. El artista fue trasladado inicialmente a dependencias policiales y, posteriormente, pasó a disposición judicial sin prestar declaración ante los agentes. A partir de este momento, el juzgado encargado del caso será el responsable de determinar los próximos pasos de una investigación que, según las primeras informaciones disponibles, se encuentra relacionada con un único episodio denunciado.

Por el momento, las circunstancias concretas que rodean a la denuncia no han trascendido formalmente. Del mismo modo, se desconocen los detalles relativos a la fecha en la que se produjeron los hechos investigados, así como la identidad de la persona denunciante. Las informaciones que han visto la luz hasta la fecha apuntan de manera específica a que la investigación policial y judicial se centra en un único caso, si bien será el desarrollo de las correspondientes diligencias judiciales el que permita esclarecer lo sucedido en su totalidad.

Según ha trascendido sobre el operativo, la detención del intérprete fue practicada por agentes especializados en la atención a la mujer. Estos efectivos localizaron al cantante en la capital sevillana antes de proceder a su traslado a las dependencias policiales. Una vez en la comisaría, Beret optó por acogerse a su derecho a no prestar declaración, tras lo cual las autoridades competentes lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

La investigación penal se encuentra todavía en una fase estrictamente inicial. Por este motivo, no se han difundido más detalles sobre el procedimiento en curso ni sobre las posibles medidas cautelares o provisionales que pueda adoptar el juzgado que ha asumido el caso. Hasta el momento, tampoco se ha producido ninguna comunicación oficial o pronunciamiento público por parte del propio artista o de su equipo de representación legal y profesional.

Este suceso judicial se ha producido apenas unos días después de que el cantante participara en Barcelona en uno de los actos oficiales vinculados a la visita del Papa León XIV a España. A sus 30 años de edad, Francisco Javier Álvarez Beret se ha consolidado como uno de los artistas españoles más exitosos de la última década en el panorama musical del país, donde es una de las voces más reconocibles gracias a temas de gran difusión comercial como ‘Lo siento’, ‘Vuelve’ o ‘Si por mí fuera’.