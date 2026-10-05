MDyC Ceuta ha anunciado que, tras comunicarse con PROCESA, se lanzará una nueva convocatoria de ayudas para comerciantes en las próximas semanas.

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Esta convocatoria cubrirá el periodo desde el cierre de la anterior hasta diciembre. El MDyC ofrece asistencia en su sede de San José-Hadú o en el grupo municipal del ayuntamiento para resolver dudas.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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