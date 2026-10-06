El Senado ha otorgado la más alta distinción a los presidentes de Ceuta y Melilla, según informa el Partido Popular de Ceuta.

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El reconocimiento llega en un momento crítico para ambas ciudades autónomas, justo más de dos meses después de una invasión, según el comunicado.

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