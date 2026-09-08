VOX ha instado a la Unión Europea a dejar de proporcionar ayudas a Marruecos, acusándolo de utilizar la inmigración ilegal como arma contra España.

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La formación política señaló que, 15 días antes de la invasión de Ceuta, había advertido en Bruselas de que la frontera sur de Europa estaba expuesta a ataques híbridos.

Pese a las advertencias, según VOX, tanto el PP como el PSOE votaron en contra de reconocer la inmigración como arma de guerra híbrida y cortar dichas ayudas. Finalmente, Ceuta experimentó lo que califican como una invasión.

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Publicación original de Vox Ceuta: ver en redes sociales.