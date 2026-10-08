La serie Aquel, basada en la trayectoria personal y profesional de Raphael, llegará a Netflix el próximo 9 de octubre. La producción repasa seis décadas de carrera del cantante español y estará disponible en España y Latinoamérica.

Lee tambien: Tenso momento para Raphael en Perú: un espontáneo se abalanza sobre el cantante en pleno recital

Netflix estrenará este jueves 9 de octubre Aquel, la serie dedicada a Raphael, una de las figuras más reconocidas de la música española. La producción realizará un recorrido por la vida del artista, desde sus inicios hasta su consolidación internacional.

PUBLICIDAD

La serie estará disponible en la plataforma de pago a partir de las 9:00 horas en España, una hora antes en Canarias, siguiendo el horario habitual de estreno de Netflix.

Lee tambien: Avances de series y TV de la semana (lunes 5 de octubre de 2026): estrenos y retornos en emisión

Aquel contará con un total de ocho capítulos en los que se repasarán algunos de los momentos más destacados de la carrera de Raphael, así como episodios personales y etapas más complicadas de su trayectoria.

El proyecto estará disponible tanto en Netflix España como en Latinoamérica y recorrerá algunos lugares vinculados a la historia del cantante, como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

La producción aborda las seis décadas que Raphael ha permanecido sobre los escenarios y muestra la evolución de un artista que ha construido una carrera internacional con algunos de los grandes éxitos de la música española.

El propio Raphael ha participado en la creación del proyecto. Según explicó, ha contado su vida “sin filtros” y ha dejado que los guionistas interpretaran su historia con libertad.

Uno de los principales retos de la serie fue encontrar a los intérpretes capaces de representar distintas etapas de la vida del cantante. Finalmente, Javier Morgade y Carlos Santos fueron elegidos para dar vida a Raphael en diferentes momentos de su trayectoria.

Morgade interpreta al Raphael más joven, centrado en sus primeros pasos en el mundo de la música, mientras que Carlos Santos representa una etapa más madura del artista.

Con este estreno, Netflix incorpora a su catálogo una producción centrada en la vida de uno de los grandes nombres de la música española.