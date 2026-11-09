Raquel Mosquera será concursante en la novena edición de Gran Hermano VIP, según se ha confirmado. La conocida figura del mundo del espectáculo regresa al universo de Mediaset con la intención de lograr su primera victoria en un reality show.

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Mosquera, quien ha estado vinculada a la crónica rosa durante tres décadas, comenzó su andadura televisiva tras la muerte de su esposo, el boxeador Pedro Carrasco, en 1996. Desde entonces, ha sido una presencia habitual en los platós de Telecinco, participando en programas como ‘A tu lado’, ‘Salsa Rosa’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘Viva la vida’, ‘Sálvame’, ‘Fiesta’ y ‘De Viernes’.

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Experiencia en realities

Raquel Mosquera no es ajena a los realities. En 2013, participó junto a Leticia Sabater en ‘Expedición imposible’, precursor de ‘Pekín Express’, y ese mismo año formó parte de ‘Mira quién salta!’. En 2018, viajó por primera vez a Honduras para participar en ‘Supervivientes’, donde logró ser la tercera finalista, superada solo por Logan Sampedro y Sofía Suescun. En 2023, regresó a la isla con la intención de mejorar su desempeño, pero fue eliminada tras cuatro semanas.

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Concursantes de GH VIP 9

La novena edición de Gran Hermano VIP comenzará próximamente, aunque la fecha exacta aún no se ha anunciado. Hasta el momento, Arturo Requejo es el único concursante confirmado oficialmente por Mediaset. Sin embargo, se han mencionado otros posibles participantes en diversos medios, como Nya de la Rubia, Paloma González, Raquel Bollo y Carlos Corbacho. Además, Karmele Marchante ha confirmado su participación en esta edición.