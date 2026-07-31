Un video grabado en la N-352, en dirección a la frontera del Tarajal, muestra a numerosos inmigrantes caminando y concentrándose en el lateral peatonal de la carretera tras la entrada masiva registrada en Ceuta.

Las imágenes reflejan una larga presencia de personas junto a la vía, mientras la calzada permanece mayoritariamente libre para la circulación. Los grupos avanzan detrás de la barrera que separa la carretera de la zona peatonal, en uno de los principales accesos al paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos.

La grabación permite observar el impacto de la crisis migratoria en los alrededores del Tarajal, donde las autoridades mantienen las labores de vigilancia y control.