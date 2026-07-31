Ceuta — Las calles del centro de Ceuta han vivido desde primera hora de esta mañana un despliegue policial sin precedentes en el transcurso de la actual crisis fronteriza. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han procedido a desalojar a los grupos de migrantes que se encontraban instalados en plazas, parques y soportales del casco urbano, mientras blindaban y vallaban los accesos ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dispositivo de seguridad y blindaje del Palacio Autonómico

El operativo se ha concentrado de forma prioritaria en los aledaños del Ayuntamiento y las vías institucionales:

Vallado del perímetro: Las fuerzas de seguridad han perimetrado con vallas el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que está previsto que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reciba a Pedro Sánchez a las 12:00 horas.

Las fuerzas de seguridad han perimetrado con vallas el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que está previsto que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reciba a Pedro Sánchez a las 12:00 horas. Desalojo de la vía pública: Durante toda la mañana, las patrullas han ido despejando el centro de la ciudad, retirando a las personas que pernoctaban o deambulaban por la zona tras haber cruzado la frontera en las últimas horas.

Durante toda la mañana, las patrullas han ido despejando el centro de la ciudad, retirando a las personas que pernoctaban o deambulaban por la zona tras haber cruzado la frontera en las últimas horas. Dispositivo de limpieza urgente: En paralelo al blindaje policial, los servicios municipales de limpieza han llevado a cabo labores intensivas en las playas y calles colindantes a la casa consistorial para acondicionar el entorno previo a la llegada de la comitiva oficial.

Un despliegue inédito en pleno colapso

Hasta el momento no se había registrado un despliegue de esta magnitud en el corazón urbano de la ciudad, donde la saturación de los servicios asistenciales mantenía a miles de migrantes dispersos por espacios públicos y barriadas. La actuación policial busca garantizar la seguridad y la logística institucional a escasas horas del encuentro entre el Ejecutivo central y la Presidencia autonómica, en una jornada clave para la gestión de la emergencia fronteriza.