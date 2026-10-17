Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 16 de octubre, con el 24,2 % de cuota de pantalla y 2.091.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- La Voz: Audiciones (Antena 3): 12,6 % de cuota y 1.096.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 10 % de cuota y 1.061.000 espectadores
- La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,7 % de cuota y 1.039.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 9,5 % de cuota y 1.011.000 espectadores
- Los Archivos Secretos del Nodo (La 1): 8 % de cuota y 796.000 espectadores
- ¡De Viernes! (Telecinco): 12,3 % de cuota y 793.000 espectadores
- laSexta Columna (Fachalandia: Cara al Troll) (laSexta): 5,8 % de cuota y 615.000 espectadores
- El Blockbuster (Predator: la Presa) (Cuatro): 8 % de cuota y 611.000 espectadores
- Equipo de Investigacion (El Negocio de las Propinas) (laSexta): 5,5 % de cuota y 568.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 523.000 espectadores
Ranking de cadenas del viernes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,3 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,3 %
- La 1: 11,7 %
- Temáticas de pago: 11,5 %
- Telecinco: 9 %
- Autonómicas (FORTA): 8,4 %
- Cuatro: 7,2 %
- laSexta: 5,9 %
- La 2: 3,3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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