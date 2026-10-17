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El presidente Juan Vivas y varios miembros del Gobierno de Ceuta se reunieron este viernes con los vecinos de Loma Colmenar. Este encuentro se caracterizó por un ambiente de diálogo y camaradería entre los asistentes.

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Durante la reunión, se llevaron a cabo diversas conversaciones en torno a las inquietudes y necesidades de la comunidad local. Los representantes del Gobierno destacaron la importancia de mantener el apoyo a los vecinos en estos tiempos difíciles.

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El evento puso de manifiesto la fortaleza de Ceuta y la unidad de sus gentes, subrayando que la ciudad no se rinde y se enfrenta a los desafíos con determinación.