En 1920, el 17 de octubre, La Legión deja la Posición A de Ceuta rumbo a Dar Riffien.

Lee tambien: San Mauricio y compañeros: Soldados de la Legión tebana y mártires | Santoral 22 de septiembre

1920: La Legión deja la Posición A de Ceuta rumbo a Dar Riffien

El 17 de octubre de 1920, las primeras unidades legionarias culminaron su etapa inicial de instrucción en la Posición A, próxima a Ceuta, y pasaron a las instalaciones de Dar Riffien. La Posición A se considera uno de los escenarios fundacionales de La Legión en Ceuta.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fuente: Ceuta Turismo, «La Legión deja la Posición A de Ceuta rumbo a Dar Riffien», que toma como referencia «Bazar de La Legión · Historia de La Legión».

Lee tambien: Beatriz Trapote arremete contra Belén Esteban y se posiciona junto a Juls Janeiro en el conflicto mediático de la familia

Otras efemérides del 17 de octubre

2013: Windows 8.1 se lanza de forma gratuita en la Tienda

En 2013, Microsoft lanzó Windows 8.1 en la Tienda de Windows de forma gratuita para quienes ya tenían Windows 8.

2011: La Conferencia de Paz de San Sebastián cierra con una declaración

En 2011, la Conferencia de Paz de San Sebastián concluyó con una declaración de cinco puntos que instaba a ETA a un cese definitivo de la violencia.

1991: ETA mutila a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa

En 1991, en España, la banda terrorista ETA mutiló a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa en su coche.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 17 de octubre.

Te puede interesar