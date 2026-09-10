RTVE.es publicó el avance del episodio de La Promesa que La 1 emitirá el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 17:25: Carlo propone matrimonio a María Fernández —ella acepta— y, según el avance fechado el 06/09/2026, además se ha localizado a las cocineras Simona y Candela.

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En el palacio de los Luján el compromiso altera la jerarquía y las prioridades del hogar. Carlo formaliza la petición a María Fernández y la aceptación abre planes inmediatos en la casa. Curro interviene para señalar que, amparándose en la llamada «norma no escrita» que otorga prioridad a los señores sobre el servicio, permite que los miembros del servicio puedan casarse antes que los señores cuando proceda, lo que reordena expectativas y obliga a negociar protocolos y tiempos dentro del palacio.

El avance recoge además que Simona y Candela fueron halladas escondidas en el refugio. Julieta y Samuel intentan convencerlas para que regresen al palacio, pero los intentos de persuasión no garantizan una vuelta inmediata.

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La incertidumbre sobre su regreso sugiere que el escondite responde a asuntos que siguen pesando en el entramado personal y social del hogar, más allá de la inmediatez de la boda.

En Ceuta, La 1 se puede seguir por la TDT local; el avance completo figura en RTVE.es (06/09/2026).

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 17:25

Fecha: jueves, 10 de septiembre de 2026

Hoy, cita con La Promesa en La 1 a las 17:25.

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