La organización del evento restringe la entrada de alimentos y bebidas del exterior, mientras se filtran las tarifas de la oferta gastronómica en el circuito madrileño, con cervezas a 7 euros, bocadillos desde 11,95 euros y pases exclusivos de hasta 3.500 euros.

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid este próximo viernes ha puesto en marcha la cuenta atrás para el inicio del Gran Premio en el recinto de Madring. Tras meses de preparativos, los organizadores ultiman los detalles operativos de un evento que se extenderá a lo largo de tres jornadas completas. La permanencia de los asistentes durante tantas horas en el trazado hace indispensable la contratación de servicios de restauración, cuya tabla de costes y alternativas gastronómicas ha comenzado a difundirse en redes sociales, abarcando desde bebidas de consumo rápido hasta menús elaborados por chefs de reconocido prestigio.

Lee tambien: Schwarzenegger celebra sus 79 años en plena forma y revela su fórmula para no abandonar el gimnasio

En lo que respecta a la normativa de acceso, las condiciones estipuladas por la entidad organizadora prohíben la entrada de alimentos y bebidas procedentes del exterior. Como contrapartida, el público podrá disponer de fuentes de agua de acceso gratuito e ilimitado distribuidas por las dependencias del circuito. Quienes opten por adquirir agua embotellada en los puntos de venta internos deberán abonar 3,50 euros por unidad, mientras que los refrescos de marcas como Pepsi, Pepsi Max, Kas, Aquarius o Lipton se expenden a 4,50 euros. La oferta de cerveza, tanto en su versión tradicional de la marca Heineken como en la modalidad sin alcohol, fijará su importe en 7 euros.

La propuesta de restauración general abarca una selección de opciones individuales y para compartir. La oferta de bocadillos arranca en los 11,95 euros de las variantes de calamares o vegetariana, y alcanza los 13,95 euros en las alternativas elaboradas con paleta ibérica o jamón de bellota. Asimismo, la carta incluye pizzas, perritos calientes formato XXL, patatas bravas y nachos con guacamole, cuyos precios oscilan entre los 8 y los 12,50 euros. El catálogo comercial se completa con aperitivos salados —tales como Doritos Tex Mex, Ruffles de jamón, Lay’s Gourmet, Matutano Mix o frutos secos— y postres como tarta de queso o de chocolate, en un rango tarifario situado entre los 3,50 y los 7 euros.

Por otro lado, la atención gastronómica en los espacios VIP responde a un modelo de contratación por paquete global dentro del servicio de hospitality, cuyos costes pueden alcanzar los 3.500 euros por persona durante el fin de semana. En la zona Club 91, seis cocineros distinguidos con estrella Michelin, entre los que figuran Quique Dacosta y Paco Pérez, ofrecerán un menú de varios pases junto a más de diez estaciones de cocina en directo, barra libre de champán Moët & Chandon y coctelería de autor. En el área Podium Stand, el chef Paco Roncero presenta un menú de gastronomía española en formato mercado con servicio ilimitado de vino, cerveza y refrescos. Cada recinto exclusivo cuenta a su vez con animación propia, combinando terrazas panorámicas con actuaciones de DJ en La Azotea o música en directo y fiestas posteriores en Club 91.