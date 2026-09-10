Hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, coinciden aniversarios como el regreso del Guernica a España (1981), la aprobación del proyecto de ley de reforma política (1976) y la inauguración del Museo Reina Sofía (1992).

Lee tambien: Horóscopo de hoy jueves 10 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

Reunimos esos hitos culturales y políticos para situarlos en su contexto y ver qué lectura pueden ofrecer desde Ceuta.

Un giro hacia la modernidad cultural y democrática

1976: el camino hacia la democracia

En 1976 el Gobierno en España aprobó el proyecto de ley de reforma política, la norma que permitió abrir el proceso de transición democrática. Ese paso legal ordenó el calendario institucional para la convocatoria de elecciones y la desmantelación de estructuras autoritarias.

Lee tambien: San Nemesio de Alejandría: El mártir que fue condenado a morir quemado | Santoral 10 de septiembre

1983: comienzan las emisiones de TV3 en Cataluña

En 1983 se iniciaron las emisiones en pruebas de la Televisión de Cataluña (TV3). La puesta en marcha de cadenas autonómicas como TV3 contribuyó a configurar espacios propios de comunicación y debate en las distintas comunidades.

El arte como punto de retorno: el Guernica vuelve

1981: Picasso regresa a España

El 10 de septiembre de 1981 el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, regresó a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, acompañado por 23 bocetos. Su llegada tuvo una carga simbólica intensa: además de su valor artístico, el lienzo actúa como memoria histórica y referente del patrimonio cultural español.

Madrid y el arte contemporáneo: el Reina Sofía se estrena

1992: inauguración del Museo Reina Sofía

En 1992 se inauguró el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que completó el llamado Triángulo del Arte de Madrid junto al Prado y el Thyssen. El Reina Sofía consolidó un espacio de referencia para el estudio y la difusión del arte contemporáneo y moderno en España.

Efemérides internacionales: cultura, política y tragedia

1990: la primera visita oficial a Iberoamérica

En 1990, en Buenos Aires (Argentina), el príncipe Felipe de Borbón inició su primera visita oficial a Iberoamérica, un desplazamiento con intención institucional y diplomática entre España y países de la región.

2024: tensión en el Senado de México

En 2024, durante la discusión de la Reforma Judicial en México, varios manifestantes irrumpieron en las instalaciones del Senado, lo que provocó la suspensión temporal de la sesión y su traslado posterior a la antigua sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México, según informaron medios mexicanos.

2025: dos noticias graves al otro lado del mundo

En 2025 se registraron dos sucesos que conmocionaron a la opinión pública. En Iztapalapa, México, una explosión de una pipa con gas LP en el distribuidor vial de “La Concordia” causó, según reportes, 32 muertos y 63 heridos. Ese mismo año, en Orem, Utah, el activista Charlie Kirk fue, según informaron medios estadounidenses, alcanzado por un disparo durante un acto universitario.

Cierre: un 10 de septiembre en clave de memoria

Las efemérides del 10 de septiembre combinan reformas políticas, estrenos culturales y tragedias públicas. Para Ceuta, como para otras ciudades, estos hitos sirven para contextualizar debates actuales sobre memoria, instituciones y seguridad.

Te puede interesar