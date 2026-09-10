El creador de contenido meteorológico analiza el paso de una zona de bajas presiones y anticipa el retorno del anticiclón, con valores que alcanzarán los 30 grados en casi toda España de cara al fin de semana.

Una zona de bajas presiones ha dado paso a un episodio meteorológico caracterizado por rachas de viento, un descenso de las temperaturas y la activación de avisos por tormentas en múltiples puntos de la geografía española. Sin embargo, la tendencia atmosférica apunta hacia una clara estabilización del tiempo impulsada por la llegada del anticiclón. De cara al fin de semana, se espera un paulatino repunte térmico que devolverá valores veraniegos a la mayor parte del país, situando los termómetros en torno a los 30 grados en prácticamente todo el territorio nacional, con la excepción de algunas áreas del Cantábrico.

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El balance del reciente episodio de inestabilidad muestra que las precipitaciones hicieron acto de presencia en el norte y en la zona del Levante. Incluso en sectores del Levante y de Cataluña se llegaron a activar avisos por parte de Protección Civil ante el riesgo de tormentas. Pese a estas alertas preventivas, el impacto final de los fenómenos tormentosos no alcanzó la severidad prevista inicialmente. De forma paralela, se prevé que de cara al viernes una débil inestabilidad afecte de manera puntual al archipiélago canario, si bien el escenario general estará marcado por la tranquilidad meteorológica.

En el horizonte a medio plazo, la evolución del tiempo se encuadra en un mes calificado como bastante tranquilo, en consonancia con las predicciones de las cabañuelas. Aunque el patrón térmico continuará registrando altibajos, las proyecciones indican que hacia finales de mes se podría experimentar un nuevo bajón de las temperaturas, una posibilidad que coincide tanto con las previsiones tradicionales como con los modelos meteorológicos numéricos. Por el momento, la atención se centra en la transición hacia la masa de aire cálido que consolidará la subida de los termómetros durante los próximos días

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