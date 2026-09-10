Valle Salvaje vuelve el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 16:30 en La 1/TVE.

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El drama, ambientado en el siglo XIX en Asturias, sitúa de nuevo el conflicto en el ámbito rural y en las decisiones personales que marcan el rumbo de las familias.

El avance disponible para la semana del 7 al 11 de septiembre está incompleto: el extracto se corta tras la mención a Mercedes y no ofrece el resto de acontecimientos con detalle. Por ello, la siguiente descripción se ciñe a lo que aparece en ese fragmento y al patrón narrativo habitual de la serie.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el extracto publicado, el foco del capítulo recae en Mercedes. La pieza que aparece indica que su papel vuelve a confrontarla con decisiones que afectan a su posición en el pueblo.

En la ficción, la reputación y las alianzas comunitarias condicionan los pasos de los personajes; por eso, y siempre según lo visible en el avance, el episodio podría presentar tensiones que obliguen a escoger entre interés personal y lealtades. La ambientación asturiana y las convenciones del siglo XIX refuerzan ese conflicto.

Si el capítulo sigue la línea habitual de Valle Salvaje, cabe esperar diálogos y silencios cargados de consecuencias: pequeñas escenas que reordenan relaciones sin cerrar todas las incógnitas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: jueves, 10 de septiembre de 2026

En Ceuta la señal de La 1 se puede sintonizar por la TDT; el episodio comienza a las 16:30 (hora peninsular, UTC+2). Con Mercedes en el centro de la acción, cualquier detalle del capítulo puede alterar el rumbo de la trama.

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