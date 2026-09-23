La Promesa vuelve a La 1 este miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 17:25, según el avance semanal publicado en RTVE.es (21-25 de septiembre), con dos decisiones que reordenan las relaciones en el palacio andaluz.

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El avance recoge que Curro acepta el rechazo de Pía a ser su madrina y comunica la noticia al marqués. Acto seguido, propone a Leocadia que le acompañe al altar; la señora de Figueroa termina aceptando la petición.

Martina plantea a Jacobo que anuncie su ruptura y abandone el palacio para poder zanj ar la situación que afecta a su relación y a su vida en el servicio. La respuesta de Jacobo transforma el conflicto:, según el avance, ofrece ser la “coartada perfecta” para que Martina y Adriano puedan vivir su vínculo con menos interferencias.

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El giro de Jacobo no solo evita la marcha inmediata, sino que introduce una nueva dinámica de tensiones y acuerdos tácitos dentro de la casa que condicionará los próximos episodios.

Qué pasará hoy en La Promesa

Hoy el capítulo se centra en dos ejes: la aceptación por parte de Curro de la negativa de Pía y la propuesta a Leocadia para que le acompañe al altar; y el pulso entre Martina y Jacobo, cuya contraoferta reconfigura la convivencia entre los personajes.

(Fuente: RTVE.es, avance semanal de “La Promesa” del 21 al 25 de septiembre, publicado el 20.09.2026.)

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual).

En Ceuta, los espectadores pueden seguir el capítulo en La 1 por TDT y en la plataforma RTVE Play.

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