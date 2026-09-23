La revista ‘¡Hola!’ abre su edición con la boda de Anna Padilla y Mario Cristóbal, quienes se han dado el ‘sí, quiero’ en Cádiz tras cuatro años de relación sentimental y una trayectoria de amistad iniciada en la adolescencia. La publicación ofrece en exclusiva el reportaje fotográfico del enlace celebrado en el Trafalgar Polo Club, ubicado en El Palmar de Vejer. Las páginas interiores de la revista detallan los dos diseños nupciales lucidos por la influencer, así como las vivencias de la jornada y la emoción de su madre, la presentadora Paz Padilla, durante la celebración, que reunió a personalidades del ámbito de la televisión y las redes sociales.

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Junto a esta cobertura principal, ‘¡Hola!’ incluye en su portada las imágenes del reencuentro del rey Juan Carlos I con sus nietas Victoria Federica de Marichalar e Irene Urdangarin durante un acto celebrado recientemente en París. La revista aborda también el fallecimiento de Presley Gerber, hijo mayor de la modelo Cindy Crawford, a los veintisiete años de edad por una supuesta sobredosis accidental, y reseña el enlace entre Guillermo Creuheras y Natalia Pujol en la Costa Brava.

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Por su parte, la revista ‘Semana’ otorga el espacio central de su portada a la boda entre Guillermo Creuheras, hijo del presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, y Natalia Pujol. Tras más de seis años de noviazgo, la pareja ha celebrado su matrimonio en la localidad gironina de Torroella de Montgrí, en la comarca del Ampurdán. El evento congregó a más de seiscientos invitados pertenecientes al ámbito empresarial, económico, político y mediático, entre los que se encontraban rostros conocidos como Susanna Griso, Sonsoles Ónega o Alberto Núñez Feijóo.

En el mismo ejemplar, ‘Semana’ dedica espacio a Isabel Pantoja, publicando en exclusiva imágenes que documentan su momento actual, y analiza el impacto en plataformas digitales de la influencer Inés García, pareja del futbolista Lamine Yamal.

En un registro diferente, la revista ‘Lecturas’ focaliza su portada en el ámbito cinematográfico al destacar el recorrido de ‘La bola negra’, la nueva película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis). La cinta, candidata española para los premios Oscar, ha sido presentada en certámenes internacionales como el Festival de Cine de San Sebastián y el Festival de Toronto. La publicación analiza el proceso de gestación del largometraje y recoge las imágenes de su paso por el Zinemaldia junto a la actriz Penélope Cruz, integrante del reparto. La portada de ‘Lecturas’ también hace referencia a la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal en el espacio de El Palmar de Vejer.

Finalmente, la revista ‘Diez Minutos’ centra su atención en la pareja formada por el actor Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón, de ascendencia española, a raíz de su presencia en el Festival de San Sebastián. La publicación repasa los orígenes de la diseñadora, las circunstancias en las que se conoció la pareja y la relación de de Ramón con el entorno del actor y su exmujer, Angelina Jolie.

La portada de ‘Diez Minutos’ complementa sus informaciones con la reseña de la boda Creuheras-Pujol y el regreso del presentador Joaquín Prat a la televisión al frente del programa ‘El tiempo justo’ en Telecinco. Prat ha vuelto a la pantalla tras el nacimiento de su segunda hija, Jimena, fruto de su relación con Alexia Pla, declarando en relación con su paternidad que se ha sometido a una vasectomía. Asimismo, el número incluye una entrevista exclusiva con el dúo musical Gemeliers, quienes abordan aspectos de su vida profesional y de sus respectivas relaciones de pareja.