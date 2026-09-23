El capítulo 654 de “Sueños de libertad”, que Antena 3 emite este miércoles 23 de septiembre a las 15:45, arranca con la confirmación del embarazo de Beatriz, según el avance publicado por Lecturas.

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Begoña ha asumido ese dato y habla con Beatriz para ofrecerle apoyo; esa conversación promete mover los equilibrios dentro del núcleo familiar.

En paralelo, Damián pide a Andrés que intente convencer a Hugo Brossard para recuperar los derechos de las patentes. El objetivo vinculado a esa gestión es ayudar a Digna, por lo que el resultado podría condicionar los próximos episodios.

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El avance también recoge un conflicto personal que afecta a Andrés y su entorno. Tasio relata a Andrés lo ocurrido con Gabriel y el avance indica que Gabriel se autolesionó, un hecho que intensifica la tensión emocional entre los personajes.

Por otro lado, Fina anima a Marta a dimitir tras su ruptura; Marta insiste en que deben dejar sus problemas personales.

En Ceuta, los telespectadores podrán seguir este episodio de “Sueños de libertad” en Antena 3, disponible en la TDT local, a las 15:45.

El avance de Lecturas sitúa como telón de fondo el embarazo de Beatriz y mantiene abiertas las tramas sobre las patentes, las consecuencias de lo ocurrido con Gabriel y la resistencia de Marta a abandonar sus proyectos personales.

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