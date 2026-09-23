La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ encaró una entrega determinante con la emisión de su segundo espacio ‘Tierra de nadie’ este martes, 22 de septiembre. Tan solo tres días después de la configuración de la lista de nominados, el programa de Telecinco resolvió una de las incógnitas de la semana mediante la activación de la ceremonia de salvación, desarrollada de forma conjunta desde la plató central con Jorge Javier Vázquez y desde Honduras con la presentadora María Lamela.

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Las votaciones del público reflejaron desde los primeros minutos de la emisión una clara preferencia por uno de los cuatro concursantes expuestos a la decisión de la audiencia. Los primeros porcentajes ciegos mostrados en pantalla señalaron una distribución del 55,1 %, 22,9 %, 15,1 % y 6,9 % de los apoyos. Con el avance de la gala, María Lamela fue la encargada de cortar la cuerda correspondiente a Yola Berrocal para confirmar que la participante continuaba expuesta a la expulsión.

Finalmente, entrada la madrugada, la organización desveló que Asraf Beno había obtenido la ‘mayoría absoluta’ de los votos emitidos por los espectadores. De esta manera, el marido de Isa Pantoja quedó oficialmente fuera de la lista de nominados y garantizó su continuidad en las cocinas y playas de la experiencia. Tras esta resolución, Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal permanecen en la cuerda floja, a la espera de que la tercera gala de la temporada dictamine cuál de ellas se convierte en la segunda expulsada definitiva tras la marcha inicial de Lola Ortiz.

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El protagonismo de Asraf Beno durante la velada también estuvo motivado por los acontecimientos derivados del previo ‘Conexión Honduras’ del pasado domingo. En dicha emisión, el concursante activó el protocolo de abandono como consecuencia de una fuerte discusión generada durante una pausa publicitaria. El conflicto surgió a raíz de los debates en torno a la atención prestada a Víctor Janeiro tras sufrir un corte. Las imágenes inéditas proyectadas en el programa mostraron a Beno manifestando ante el grupo: «En vez de llevar a Víctor a curarse, estaban más preocupados por quién llevaba la luz».

Estas declaraciones provocaron la respuesta inmediata de Marta Peñate, quien reprochó abiertamente la actitud de su compañero en la ‘Zona Luna’. La concursante cuestionó de manera tajante la insinuación de Beno y argumentó que no acudió con Janeiro debido a que Asraf portaba el quinqué con la intención de realizar todas las tareas. Peñate llegó a afilar su postura acusándole de adoptar un rol medido ante las cámaras: «Yo sí que sé lo que hay, el martes te salvas. No me gusta el rollo de alguien que se hace la víctima».

Frente a las imágenes y a las preguntas planteadas en directo por Jorge Javier Vázquez, Asraf Beno admitió sentirse observado de forma distinta al resto de sus compañeros. Cuestionado sobre si consideraba estar «demasiado examinado», el participante asintió y justificó su malestar argumentando que percibía un trato desigual ante acciones idénticas cometidas por otros concursantes.

Sin embargo, al ser interpelado de manera definitiva sobre su intención de abandonar el ‘reality’, el concursante rompió a llorar y rechazó la posibilidad de salir de manera voluntaria. Beno explicó que, tras reflexionar al día siguiente de la discusión, concluyó que no se perdonaría jamás dar ese paso. Esta resolución evidenció la profunda división existente entre las playas de la isla, consolidándose un bloque marcado por la distancia hacia Beno en el que se alinearon perfiles como Rosa Benito, Marta Peñate y Damián Quintero.

Por otra parte, la organización del programa abordó de manera directa el primer incidente vinculado a la sustracción de alimentos en la edición. Jorge Javier Vázquez confirmó que se aplicará un castigo a los implicados en la apropiación indebida de una tarta de chocolate procedente de la prueba de recompensa del pasado domingo. La propia María Jesús Ruiz confesó ser la autora de la infracción, mostrándose en las imágenes que la cobertura del pastel había llegado a manchar la espalda del concursante Albert Barranco.

Dado que la colaboradora compartió parte del alimento con otros miembros del grupo, la dirección del concurso determinó imponer una medida disciplinaria conjunta. «Yulen y María Jesús, seréis castigados con una penalización a la altura. Lo vais a conocer a su debido momento», comunicó el presentador en pleno directo. Pese a abordar el suceso a lo largo de la noche, el programa no concretó la naturaleza del castigo, emplazando a los espectadores a la gala del próximo jueves para conocer los detalles de la sanción.