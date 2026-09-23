Este miércoles 23 de septiembre de 2026, La 1 emite el capítulo 492 de Valle Salvaje: Victoria aparece como heredera de la fortuna de Dámaso, en un episodio ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance del capítulo 492, la trama gira en torno a la herencia de Dámaso: Victoria resulta beneficiaria, pero la validez del legado depende de testigos que acrediten su inocencia en la muerte. Esa exigencia tensiona la relación entre José Luis y don Hernando, que siguen de cerca el proceso y sus posibles repercusiones en la Casa Pequeña.

Alejo mantiene su negativa a casarse con Manuela, y la negativa provoca la ira de don Hernando, que llega a amenazarle.

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Luisa teme que la presión familiar acabe imponiéndole una decisión a Alejo pese a su rechazo. El episodio plantea hasta qué punto las imposiciones sociales y las amenazas alteran la vida cotidiana de los personajes y reducen sus márgenes de elección dentro del entorno de la casa.

En la trama sentimental, Rafael y Rosalía se muestran cada vez más unidos, a pesar de los intentos de José Luis por separarlos.

Además, el avance señala que Genaro busca refugio en la Casa Pequeña, un movimiento que podría abrir nuevas tensiones entre los residentes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE este miércoles 23 de septiembre de 2026, en su horario habitual de las 16:30.

En Ceuta, la emisión también está programada a las 16:30 para seguir el capítulo 492 y comprobar la evolución de la herencia, las amenazas a Alejo y las relaciones entre los personajes.

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