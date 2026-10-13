Este martes 13 de octubre, Curro y Ángela continúan su luna de miel en Lisboa y la propuesta de Curro —quedarse a vivir en la ciudad portuguesa— deja a Ángela «de piedra», según el avance semanal publicado por RTVE.es.

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Qué pasará hoy en La Promesa

En Lisboa, Curro plantea a Ángela una nueva vida allí; ella acepta, pero condiciona su respuesta: quiere que Manuel llegue para ayudarle a entender qué le ocurre a su esposo.

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El comportamiento de Curro preocupa a Ángela. Tras percibir ese «extraño comportamiento», Manuel decide viajar a Lisboa para descubrir la verdad, «cueste lo que cueste», tal y como recoge el avance.

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João anuncia una recepción organizada por Máximo sin consultarlo, lo que provoca la indignación de la pareja.

En palacio, las complicaciones aumentan. Según el avance, Martina ha confesado a Adriano y Jacobo que está embarazada. A esa tensión se suma la llegada de Casilda, la madre de Jacobo, en un momento especialmente delicado.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE. Horario habitual en TDT: 17:25.

En Ceuta, el desarrollo de las tramas seguirá atento a este paso: la llegada de Manuel y el impacto de Casilda prometen mover piezas en la historia.

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