Marta regresa a la fábrica y Andrés recibe una carta de Begoña en el capítulo de Sueños de Libertad del martes 13 de octubre.

Lee tambien: La Promesa: avance del capítulo de hoy martes, 13 de octubre de 2026

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance real de la serie (del 13 al 16 de octubre), el episodio arranca con varios giros: Andrés recibe una carta de Begoña que Beatriz acaba entregándole, y esa misiva tensiona el entorno familiar.

PUBLICIDAD

En paralelo, Marta vuelve a la actividad en la fábrica, un regreso que conecta con las decisiones que toman otros personajes sobre sus planes y relaciones. Mabel cree saber con quién se está viendo Salva, mientras Bianca anima a Fina a no abandonar su vocación. Estos elementos cruzados abren interrogantes sobre el rumbo de varios personajes.

Lee tambien: Valle Salvaje avance del capítulo de hoy martes 13 de octubre de 2026

El avance cubre los capítulos del 13 al 16 de octubre y sitúa estas escenas al inicio de la semana.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Para la audiencia de Ceuta, el capítulo se podrá seguir en el horario indicado en la TDT de la cadena, siguiendo la programación del día.

Te puede interesar