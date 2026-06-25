Toledo vuelve a ponerse tensa. En “Sueños de Libertad”, la ficción de Antena 3 ambientada en los años 50 alrededor de la prestigiosa Perfumería De la Reina, cada paso en falso deja huella en una saga familiar donde los secretos no tardan en pasar factura. Este jueves 25 de junio de 2026, la historia arranca con el eco de lo ocurrido en los capítulos previos: el esperado informe forense de la autopsia ya ha salido a la luz y, a partir de ahí, la convivencia se vuelve un campo de minas.

La última entrega dejó una decisión clave que marca el pulso del episodio: Beatriz optaría por el silencio, eligiendo no sacar de su error a una persona a la que confundía con la madre de Juanito. Un gesto aparentemente pequeño, pero cargado de consecuencias, porque la información (o su ausencia) es el combustible principal de esta semana de fricciones. En una serie donde la verdad amenaza con salir a la superficie, el silencio actúa como un freno… y también como una trampa.

Mientras tanto, el terreno laboral tampoco descansa. En Perfumería De la Reina, las tensiones se disparan y los conflictos personales se mezclan con la presión del día a día. El avance destaca que Marta le cantaría las cuarenta a Tasio por haber metido a Paula en la plantilla. Es decir: no se trata solo de un problema administrativo o de organización del trabajo. En una fábrica donde las relaciones están cruzadas y cada decisión tiene un destinatario, esa incorporación se convierte en un detonante directo de discusión, reproches y tensión dentro del equipo.

Con el informe forense ya en marcha como pieza decisiva y con el clima familiar y profesional encendido, “Sueños de Libertad” vuelve a mirar a sus personajes a los ojos: quien calle, quien decida por otros o quien cruce una línea sin medir el impacto, termina pagando el precio tarde o temprano. Hoy el episodio promete mantener el ritmo en un momento especialmente delicado, en el que Toledo observa —entre rumores y miradas— cómo cada acto confirma que el secreto mejor guardado siempre acaba teniendo testigos.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Tal y como marca el avance semanal de la ficción, el capítulo de hoy llega con el tablero ya movido. Por un lado, la trama retoma el impacto del informe forense de la autopsia, que en los últimos episodios se ha hecho público y ha removido certezas, dudas y reacciones. Por otro, la historia continúa la línea emocional abierta por la decisión de Beatriz: en lugar de corregir a quien confundía con la madre de Juanito, elige el silencio. Ese no dicho abre la puerta a nuevos roces y a un clima de confusión calculada o, al menos, sostenida.

En paralelo, la tensión laboral se mantiene como eje de conflicto. Marta centra el foco al enfrentarse a Tasio por el asunto de Paula: según el avance, le reclamará con contundencia haberla incorporado a la plantilla. La incorporación, en el universo de la serie, no es un simple trámite; es un movimiento que altera dinámicas, provoca interpretaciones y enciende conversaciones que nadie quiere que lleguen lejos.

Así, el episodio de hoy se apoya en dos frentes que se retroalimentan: el impacto del informe forense en el terreno de la verdad y el estallido de las discusiones en el trabajo. Y mientras los personajes intentan sostener el control, lo que de verdad manda es el pulso de Toledo: cuando la información llega tarde o se oculta a tiempo, el daño crece.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

15:45 Día: jueves, 25 de junio de 2026

Este jueves, a las 15:45, “Sueños de Libertad” vuelve a la pantalla con la fábrica y la familia en plena ebullición. ¿Se sostendrá el silencio de Beatriz… o empezará a pasar factura en cadena?