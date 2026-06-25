Esta tarde toca una nueva entrega de Valle Salvaje. La 1/TVE mantiene su cita habitual con el drama rural ambientado en el Asturias del siglo XIX, con ese pulso entre familia, tierra y compromisos que no se sueltan ni aunque cambie el viento. Y aunque en esta ocasión no hay avance real del capítulo de hoy (según prensa, figura como “no disponible”), sí podemos poner el foco en lo que suele definir cada capítulo: escenas que avanzan la tensión, giros emocionales y choques de intereses en un entorno donde una palabra mal dicha puede arrastrar a todos.

En Valle Salvaje, la semana se vive como se vive el campo: con paciencia, pero también con urgencias. Cada jornada en el valle trae consecuencias, y lo que ayer parecía una decisión “con sentido” hoy puede convertirse en un problema mayor. Por eso, esta tarde (jueves, 25 de junio de 2026), el capítulo promete seguir empujando las tramas propias del universo de la serie: el drama rural con raíces históricas, las relaciones que se sostienen a base de lealtades y la sombra constante de los secretos que, tarde o temprano, piden cuentas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Como no contamos con el avance real del capítulo de hoy, no podemos detallar con nombres y acciones concretas lo que ocurre “tal cual” en esta entrega. Lo que sí podemos hacer es un avance orientativo basado en el tono y el tipo de evolución habitual de la ficción:

En definitiva, aunque no podamos confirmar qué personaje hace qué cosa en el episodio de hoy, la cita de las 16:30 es la de siempre: un capítulo pensado para mantener el goteo de tensión del drama asturiano, con decisiones que pesan y consecuencias que no se quedan dentro de las paredes de una casa.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Fecha: jueves, 25 de junio de 2026

Si hoy te apetece seguir el pulso del valle, no te pierdas Valle Salvaje en su franja habitual. Y recuerda: aunque el avance de prensa no esté disponible, el drama rural de época suele llegar cargado de consecuencias… las que se intuyen y las que se descubren en el momento menos esperado.