La formación califica de «incomprensible» que, tras una inversión millonaria en una infraestructura «sobredimensionada e infrautilizada», los agentes trabajen en condiciones insuficientes y sufran un «agravio comparativo» frente a otros cuerpos.

CEUTA. — El grupo político VOX Ceuta ha denunciado públicamente la situación de «abandono» en la que, a su juicio, se encuentran los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en el embarque de la Estación Marítima de la ciudad autónoma. Según la formación, los efectivos se ven obligados a desarrollar sus funciones en condiciones «impropias y claramente insuficientes», a pesar de las quejas que han venido manifestando desde que se inauguró la nueva terminal.

Desde VOX consideran «incomprensible» que una infraestructura en la que se han invertido millones de euros y que permanece «en gran medida infrautilizada» no haya contemplado un espacio adecuado para un servicio que califican de «esencial».

«Resulta inexplicable que en una instalación sobredimensionada para el volumen real de tránsito portuario se den deficiencias de este tipo», critica la formación.

Un «agravio comparativo absoluto»

El partido liderado en la ciudad por sus representantes locales ha puesto el foco en la diferencia de trato respecto a otras fuerzas de seguridad que operan en el recinto portuario. Aseguran que el «agravio comparativo es absoluto», ya que cuerpos como la Policía Nacional o la Policía Portuaria sí disponen de dependencias y medios acordes a sus funciones, mientras que la Guardia Civil continúa trabajando en un entorno que no se corresponde con la dignidad de su labor.

VOX ha recordado que la Benemérita constituye un pilar esencial en el puerto de Ceuta, encargada de tareas críticas como:

El control de pasajeros, vehículos y mercancías.

La lucha contra el tráfico ilícito.

La protección de la seguridad nacional en la frontera.

Sin embargo, lamentan que una vez más sus efectivos se vean «relegados y olvidados por unas administraciones más preocupadas por las grandes obras y la propaganda que por atender las necesidades reales».

Exigencia de medidas inmediatas

Ante este escenario, VOX Ceuta ha exigido de forma directa tanto a la Autoridad Portuaria de Ceuta como a la Delegación del Gobierno la adopción «inmediata» de medidas para habilitar dependencias adecuadas. Asimismo, reclaman que se dote a los guardias civiles de los medios materiales y humanos necesarios para ejercer su trabajo con seguridad.

Para la formación, este caso representa un «nuevo episodio del abandono sistemático» que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta. El partido concluye advirtiendo que no permitirán que quienes velan por la seguridad ciudadana sean tratados como «un servicio de segunda categoría» y asegura que continuará batallando por el reconocimiento y la mejora de sus condiciones laborales. «Los garantes de nuestra seguridad merecen algo más que promesas y buenas palabras», han sentenciado.