El avance oficial para el capítulo emitido hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, sitúa a Sueños de Libertad en un punto decisivo: Gabriel va demasiado lejos y Fina devuelve la esperanza a Marta (avance real, capítulos 657 al 661).

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance real difundido por prensa, el foco del capítulo de hoy se centra en las repercusiones de las decisiones personales dentro del entorno familiar y laboral de la saga perfumera.

En la emisión del 28 de septiembre se establece que Gabriel cruza una línea. El avance indica que su conducta “va demasiado lejos”, lo que plantea consecuencias inmediatas en las relaciones internas y en la estabilidad de quienes le rodean.

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Fina asume un papel de contención y, según el mismo texto, “devuelve la esperanza a Marta”, un giro emocional que refuerza la tensión entre los personajes principales.

El arranque de la semana, recopilado en los capítulos 657–661, también anuncia despedidas en la fábrica que afectarán al arco narrativo general. Para la trama, el lunes 28 actúa como punto de partida de decisiones que pueden resultar irreversibles en la dinámica de la serie.

Para los espectadores de Ceuta, el episodio se mantiene en la franja de sobremesa y encaja en la rutina diaria de seguimiento de la telenovela.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3. Horario habitual: 15:45.

El capítulo de Sueños de Libertad se emite hoy lunes, 28 de septiembre de 2026 en la franja habitual de las tardes. Fuente: prensa (avance real del capítulo, 28 de septiembre de 2026).

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