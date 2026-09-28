A partir del lunes 28 de septiembre de 2026, la programación incluye títulos que van desde Los Simpson (1989) hasta Linternas (2026). A continuación, un avance breve de cada serie que podrán seguir los espectadores en Ceuta.

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Los Simpson

Un clásico para arrancar la semana

Temporada (1989-12-17). Homer, Marge, Bart, Maggie y Lisa protagonizan el día a día de una familia en Springfield; Homer trabaja como inspector de seguridad en una central nuclear y los episodios giran en torno a conflictos domésticos y personajes secundarios recurrentes.

En Ceuta, siguen siendo elección habitual para el público que busca humor familiar y episodios autoconclusivos.

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Running Man

Variedades con formato de competición

Temporada (2010-07-11). Programa de variedades surcoreano emitido desde el 11 de julio de 2010 a través de SBS, enmarcado en el bloque “Good Sunday” y creado por Jo Hyo-jin, Kim Joo-hyung e Im Hyung-taek.

Su formato de pruebas y celebrity guests lo mantiene como opción para tardes y noches en las cadenas que lo adquieren.

The Daily Show

Sátira sobre actualidad

Temporada (1996-07-22). Presentado por el humorista Jon Stewart, es un formato de sátira política emitido en Comedy Central desde 1996 que aborda la actualidad y la política desde un tono crítico y humorístico.

En Ceuta, conecta con espectadores que prefieren un enfoque satírico de las noticias y la política.

Tierra de mafiosos

Choque entre familias criminales

Temporada (2025-03-30). Narra el conflicto entre las familias Harrigan y Stevenson en Londres y la figura de Harry Da Souza, un “solucionador” cuya lealtad cambia según las circunstancias.

La serie apuesta por la tensión narrativa entre clanes y las consecuencias personales del crimen organizado.

Mushoku Tensei Jobless Reincarnation

Reencarnación y aprendizaje en un mundo fantástico

Temporada (2021-01-11). Arranca con un joven que, tras quedarse sin dinero y morir en un accidente, se reencarna en un bebé en un mundo de espada y brujería y decide aplicar lo aprendido en su vida anterior.

Interesa al público de Ceuta aficionado al anime de formación de personaje y progresión prolongada.

Linternas

Investigación oscura en clave intergaláctica

Temporada (2026-08-16). Sigue al recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan en un caso que arranca con un asesinato en Estados Unidos y deriva en giros oscuros y ajustes de cuentas.

Es una propuesta para quienes buscan acción, misterio y conflicto entre dos protagonistas con visiones enfrentadas.

Kamen Rider

Variación por temporadas con un mismo esquema

Temporada (1971-04-03). Serie estructurada en temporadas independientes; el patrón habitual presenta a un protagonista motorista que se transforma mediante recursos tecnológicos y, según la entrega, también mágicos, recurriendo a la frase característica “Hensh”.

En Ceuta mantiene seguidores entre quienes siguen formatos de ciencia ficción y aventuras episódicas a lo largo del tiempo.

American Horror Story

Antología de tramas cerradas por temporada

Temporada (2011-10-05). Creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, cada temporada narra una historia independiente ambientada en lugares distintos con trama cerrada al final.

Funciona bien para espectadores que prefieren temporadas autoconclusivas y cambios de tono y escenario entre entregas.

Si sigue varias de estas series esta semana, consulte los horarios y la disponibilidad en las plataformas y cadenas que operan en Ceuta, ya que pueden variar según el servicio de emisión.

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