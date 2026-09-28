RTVE sitúa el enlace entre Curro y Ángela en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, aunque un hallazgo de Curro amenaza el avance hacia la boda, según el avance publicado por RTVE.

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El episodio presenta el momento del enlace como núcleo de la trama: tras superar tensiones previas, la ceremonia debía confirmar la estabilidad de la pareja y consolidar la promesa que se ha desarrollado en capítulos anteriores.

Qué pasará hoy en La Promesa

El avance semanal de RTVE describe un giro inesperado: Curro hace un descubrimiento que actúa como detonante y coloca el enlace en riesgo. Ese hallazgo desplaza el foco desde los preparativos hacia las consecuencias que puede provocar dentro del palacio y, en concreto, en la relación entre Curro y Ángela, hija de la señora de Figueroa.

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Además, RTVE avisa de que no será el único contratiempo de la semana, lo que abre la posibilidad de nuevos movimientos en el entorno familiar y en la dinámica del palacio.

En Ceuta la serie se sigue con atención en la franja de tarde por la TDT; para los espectadores locales el episodio de hoy se percibe como un punto de inflexión que puede marcar la trama en los días siguientes.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de 17:25.

Con el enlace como telón de fondo y el descubrimiento de Curro como factor decisivo, el avance de RTVE sitúa esta semana —del 28 de septiembre al 2 de octubre— como una etapa de tensión y cambios para los personajes principales.

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