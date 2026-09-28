El capítulo 495 de “Valle Salvaje”, emitido el lunes 28 de septiembre de 2026, sitúa a Enriqueta frente a José Luis en una confrontación que, según el avance de RTVE.es (27.09.2026), acaba con una decisión drástica del personaje masculino que condiciona el resto del episodio.

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Según ese mismo avance, la tensión principal del capítulo arranca con la resolución de José Luis hacia Enriqueta; la escena no se queda en amenazas y supone una consecuencia directa para ella. Ese choque marca el pulso inicial de la entrega.

Bárbara y Genaro ocupan otra línea argumental: el avance señala que estrechan lazos y que Genaro revela parte de su pasado. Esa información, hasta ahora secundaria, puede reordenar la relación entre ambos y conectar con otras tramas.

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Alejo, por su parte, comienza a afrontar la reaparición de “demonios” del pasado, según RTVE.es. En términos narrativos, esa vuelta al pasado anuncia un cambio en sus reacciones y en su papel en el conflicto general.

El avance también menciona nuevas tensiones para Luisa relacionadas con Manuela, de modo que el episodio concentra decisiones con consecuencias inmediatas, secretos que se comparten y el regreso de conflictos pasados que tensan la convivencia entre personajes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

Fecha: lunes, 28 de septiembre de 2026.

En Ceuta la emisión puede seguirse por La 1 (TDT) y en la web de RTVE, según la programación de la cadena y la información publicada en RTVE.es (27.09.2026).

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