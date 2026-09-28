El prestigioso periódico estadounidense elabora una clasificación basada en la opinión de más de 500 profesionales del sector, situando a ‘The Wire’ y ‘Mad Men’ en el podio de un listado donde destaca la hegemonía de HBO y la ausencia de títulos nacionales.

El periódico estadounidense The New York Times ha publicado un ranking con las 100 mejores series de televisión del siglo XXI, elaborado a partir de las votaciones de más de 500 profesionales de la industria audiovisual de Estados Unidos, entre los que figuran actores, guionistas y productores. La clasificación, que abarca las mejores producciones emitidas a lo largo de los últimos 26 años, está encabezada por Breaking Bad. El listado subraya el peso de la cadena HBO en la televisión contemporánea, al tiempo que certifica la ausencia de producciones españolas en sus 100 posiciones, quedando fuera ficciones de gran repercusión internacional como La casa de papel.

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The New York Times ha finalizado su lista de las mejores series del siglo.



Breaking Bad tomó el primer puesto. pic.twitter.com/Ci6Xn7wU3L — Miguel Araiza (@miguelaraizac) September 25, 2026

El podio de la televisión contemporánea y el dominio de HBO

La aclamada producción centrada en la transformación de Walter White y Jesse Pinkman, Breaking Bad, se ha coronado en el primer puesto de la tabla elaborada por el rotativo norteamericano. La ficción creada por Vince Gilligan ha superado en la votación final a The Wire, que ocupa el segundo lugar, y a Mad Men, encargada de completar el podio en la tercera posición.

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El resultado de la consulta masiva entre los profesionales de la industria ha reafirmado la hegemonía de HBO en la denominada edad dorada de la televisión. La plataforma estadounidense ha logrado introducir cinco producciones dentro de las diez primeras posiciones. Entre ellas destaca Succession, que alcanza la cuarta plaza, seguida inmediatamente por Fleabag en la quinta posición. El resto de las diez primeras casillas del ranking las completan Juego de Tronos en el sexto lugar, Veep en el séptimo, 30 Rock en el octavo, Curb Your Enthusiasm en la novena posición y Atlanta, que cierra la franja del top 10 en el décimo puesto.

Tráiler de TODAS las temporadas de 'Juego de Tronos'.pic.twitter.com/bgV3XDjddk — Multiverso (@MultiversoTM) April 7, 2026

Ausencias por criterio temporal y sorpresas en el tramo medio

La configuración de la lista ha estado condicionada por el criterio temporal de la encuesta, que restringió las candidaturas exclusivamente a ficciones estrenadas a partir del 1 de enero de 2000. Esta limitación ha provocado la exclusión automática de Los Soprano, al haber debutado en la pantalla unos meses antes, concretamente en 1999.

En las posiciones intermedias, la clasificación muestra datos llamativos para la crítica y la audiencia. La precuela de la serie ganadora, Better Call Saul, se sitúa en el puesto 27, mientras que otros títulos emblemáticos de la comedia y el drama quedan relegados fuera de los diez primeros puestos. Es el caso de The Office, posicionada en el número 11; A dos metros bajo tierra, en el puesto 15; o la miniserie Chernobyl, que figura en la decimonovena posición.

J̶i̶m̶m̶y̶ ̶M̶c̶G̶i̶l̶l̶ Saul Goodman viene para cerrar el círculo. La sexta temporada de 'Better Call Saul' llega el 19 de octubre. pic.twitter.com/Z2Gev2ns1S — Netflix España (@NetflixES) September 22, 2023

El impacto popular en los puestos bajos de la tabla

El ranking publicado por The New York Times refleja asimismo la ubicación de producciones de gran impacto global en la parte baja de la tabla. En este tramo se encuentra Perdidos, situada en el puesto 22, acompañada por Black Mirror en el 26 y The Pitt en la posición 36. Más abajo figuran títulos de amplio calado mediático como Peaky Blinders en el número 43, Stranger Things en el 53 y el fenómeno global El juego del calamar, relegado al puesto 72.

Las lealtades se pondrán a prueba. 'El juego del calamar'. 27 de junio. pic.twitter.com/VCS1gTbDH8 — Netflix España (@NetflixES) May 6, 2025

La parte final de la clasificación acoge también a producciones reconocidas por la crítica y los premios internacionales. La comedia dramática The Bear se sitúa en el puesto 74, por delante de Ted Lasso, que ocupa la posición 75, y de Gambito de dama, ubicada en el lugar 81. En la recta final del listado se hallan la adaptación histórica Shōgun, en el puesto 86, cerrando la tabla de las 100 mejores series la ficción Scandal en el número 100.