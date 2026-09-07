El lunes 7 de septiembre de 2026, Antena 3 emite Sueños de Libertad a las 15:45. La serie se sitúa en la Toledo de los años 50 y sigue la peripecia de una familia dedicada a la perfumería.

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El avance semanal publicado por la cadena (del lunes 7 al viernes 11 de septiembre) sitúa el capítulo de hoy dentro de un bloque que mantiene el pulso dramático de la trama familiar. La información distribuida por Antena 3 señala movimientos de conflicto y nuevos giros que afectan a la familia perfumera, pero no detalla escenas concretas ni el desarrollo minuto a minuto del episodio del lunes.

El tono general es de tensión: herencias, secretos y decisiones difíciles siguen empujando la narración hacia una escalada de conflictos en el seno familiar.

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En Ceuta, Antena 3 puede recibirse por la TDT y la emisión local respeta el mismo horario nacional; los ceutíes podrán seguir la entrega a las 15:45 y comprobar cómo evolucionan las tramas anunciadas en el avance semanal.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance real publicado para la semana (del lunes 7 al viernes 11 de septiembre), la entrega de hoy forma parte de una secuencia de episodios que profundizan en las tensiones internas de la familia perfumera y en su entorno social.

El material de promoción disponible permite afirmar con seguridad el enfoque general de la semana —nuevos giros y desplazamientos de conflicto dentro del universo familiar— pero no permite confirmar detalles sobre personajes o consecuencias concretas para el capítulo del lunes.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Este lunes 7 de septiembre de 2026, no dejes de ver Sueños de Libertad en Antena 3 a partir de las 15:45.

El avance semanal marca la pauta para los próximos capítulos; el episodio de hoy sirve como tramo clave en la progresión de los conflictos dentro y fuera del hogar.

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