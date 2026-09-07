Lunes 7 de septiembre de 2026: La 2 emite El Conde de Montecristo en tres tandas (22:00, 22:50 y 23:40); Cuatro lleva Cuarto Milenio a las 21:30; laSexta repite Salvados a las 21:30, 22:23 y 23:15.

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La programación permite combinar informativos y entretenimiento: Antena 3 y Telecinco abren la noche con noticias y tiempo; La 2 apuesta por cine y documentales; Cuatro y laSexta ofrecen opciones centradas en el misterio y el análisis.

En Ceuta, estas emisiones están disponibles por TDT y los operadores locales, por lo que los ceutíes pueden seguir la programación nacional desde los canales habituales.

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La 2

20:10 De tapas por España

De tapas por España 21:00 Imprescindibles

Imprescindibles 22:00 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 22:50 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 23:40 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 01:05 Eraser (Eliminador

La 2 concentra la noche en un bloque narrativo largo: documentales y cine. Imprescindibles: 21:00 Imprescindibles y, para quienes prefieren tramas extensas, 22:00 El Conde de Montecristo (continuado a las 22:50 y 23:40).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 El secreto

Antena 3 estructura la franja en noticia, deporte, previsión y ficción. Imprescindible: 22:10 El secreto.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 21:30 Cuarto Milenio

Cuatro combina actualidad y misterio; el salto a Cuarto Milenio a las 21:30 marca la orientación nocturna. Imprescindible: 21:30 Cuarto Milenio.

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First Dates

First Dates 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones

Telecinco combina informativos y entretenimiento social: desde First Dates a los formatos de reality. Imprescindibles: 22:00 First Dates y 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:05 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:30 Salvados

Salvados 22:23 Salvados

Salvados 23:15 Salvados

laSexta propone una franja de conversación y análisis con Salvados en tres pases, lo que facilita elegir el turno que mejor encaje. Imprescindible: 21:30 Salvados (con repeticiones a las 22:23 y 23:15).

Cierre: elige tu ruta según el ánimo

Si buscas historia y cine, mantén La 2 y su bloque de El Conde de Montecristo. Para misterio, empieza por Cuatro y Cuarto Milenio. Si prefieres análisis, laSexta con Salvados ofrece debate extensivo.

La programación facilita combinar informativos y entretenimiento: puedes comenzar con noticias, comprobar el tiempo y rematar la noche con el formato que prefieras.

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