Lunes 7 de septiembre de 2026: La 2 emite El Conde de Montecristo en tres tandas (22:00, 22:50 y 23:40); Cuatro lleva Cuarto Milenio a las 21:30; laSexta repite Salvados a las 21:30, 22:23 y 23:15.
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La programación permite combinar informativos y entretenimiento: Antena 3 y Telecinco abren la noche con noticias y tiempo; La 2 apuesta por cine y documentales; Cuatro y laSexta ofrecen opciones centradas en el misterio y el análisis.
En Ceuta, estas emisiones están disponibles por TDT y los operadores locales, por lo que los ceutíes pueden seguir la programación nacional desde los canales habituales.
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La 2
- 20:10 De tapas por España
- 21:00 Imprescindibles
- 22:00 El Conde de Montecristo
- 22:50 El Conde de Montecristo
- 23:40 El Conde de Montecristo
- 01:05 Eraser (Eliminador
La 2 concentra la noche en un bloque narrativo largo: documentales y cine. Imprescindibles: 21:00 Imprescindibles y, para quienes prefieren tramas extensas, 22:00 El Conde de Montecristo (continuado a las 22:50 y 23:40).
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 El secreto
Antena 3 estructura la franja en noticia, deporte, previsión y ficción. Imprescindible: 22:10 El secreto.
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Viajeros Cuatro
- 21:30 Cuarto Milenio
Cuatro combina actualidad y misterio; el salto a Cuarto Milenio a las 21:30 marca la orientación nocturna. Imprescindible: 21:30 Cuarto Milenio.
Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 First Dates
- 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones
Telecinco combina informativos y entretenimiento social: desde First Dates a los formatos de reality. Imprescindibles: 22:00 First Dates y 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:05 laSexta Deportes
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:30 Salvados
- 22:23 Salvados
- 23:15 Salvados
laSexta propone una franja de conversación y análisis con Salvados en tres pases, lo que facilita elegir el turno que mejor encaje. Imprescindible: 21:30 Salvados (con repeticiones a las 22:23 y 23:15).
Cierre: elige tu ruta según el ánimo
Si buscas historia y cine, mantén La 2 y su bloque de El Conde de Montecristo. Para misterio, empieza por Cuatro y Cuarto Milenio. Si prefieres análisis, laSexta con Salvados ofrece debate extensivo.
La programación facilita combinar informativos y entretenimiento: puedes comenzar con noticias, comprobar el tiempo y rematar la noche con el formato que prefieras.