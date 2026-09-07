En el avance de la semana del 7 de septiembre de 2026, Mercedes mata a Dámaso y su cadáver es enterrado. Ese hecho marca el eje de la entrega de hoy de “Valle Salvaje” (La 1 / TVE) y convierte el secreto en la principal amenaza para las protagonistas.

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El entierro no borra el delito:, según el avance, la pista del crimen sigue ahí y puede acorralar a quien lo cometió si la Santa Hermandad descubre la verdad.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance sitúa el foco en el enterramiento de Dámaso y en sus consecuencias inmediatas: el villano responsable del intercambio de bebés que afectó a Victoria deja de ser una amenaza visible, pero el secreto que rodea su muerte mantiene el peligro intacto.

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Según el resumen oficial de la semana, si la Santa Hermandad llega a conocer lo ocurrido, Victoria y Mercedes podrían quedar expuestas y pagar el precio social y legal de sus actos. Por ahora, ambas operan como aliadas forzadas y tratan de deshacerse de la prueba.

En el capítulo 481 del lunes 7 de septiembre el avance también muestra un movimiento doméstico que altera la jerarquía: Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble. En la dinámica de la serie, esa reubicación redistribuye miradas y oportunidades de reacción ante la crisis.

Mercedes, vinculada directamente con la muerte de Dámaso, sabe que enterrar el cuerpo no equivale a borrar lo ocurrido. Victoria entiende que un enemigo puede seguir causando daño aunque ya no esté presente. El enterramiento cambia la naturaleza de la amenaza, pero no la elimina.

La pregunta que plantea el avance es clara: ¿será este el final del problema o el inicio de otro, más peligroso y difícil de controlar? La trama mantiene el suspense y sugiere que las consecuencias se desarrollarán a lo largo de la semana.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: lunes 7 de septiembre de 2026

“Valle Salvaje” vuelve esta tarde con el secreto de Dámaso enterrado y la incertidumbre sobre quién encontrará la prueba y cuándo.

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