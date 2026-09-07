El episodio del lunes 7 de septiembre de 2026 de La Promesa (La 1, 17:25) muestra la propuesta de matrimonio de Carlo a María Fernández y el hallazgo de Simona y Candela, según el avance publicado por RTVE.es.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El avance de RTVE.es sitúa en el centro del capítulo la boda entre Carlo y María: él propone y ella acepta. Además, se recoge que Curro les da permiso para casarse antes que otros miembros del servicio, en atención a la norma no escrita que otorga prioridad a los señores frente al personal del palacio.

En paralelo, el episodio incluye el hallazgo de las cocineras Simona y Candela, que estaban escondidas en un refugio de difícil acceso desde la rutina del palacio. La aparición de ambas obliga ahora a iniciar gestiones para que vuelvan a sus puestos: Julieta y Samuel intentan convencerlas, pero el avance advierte que no está claro que acepten de inmediato, lo que deja la trama abierta de cara a los próximos capítulos.

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Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 17:25

El lunes 7 de septiembre de 2026, vuelve La Promesa a su cita de las 17:25 en TVE, con el palacio acelerando y las tramas abriendo frentes a la vez.

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