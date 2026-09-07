Reacher, Operaciones Especiales: Lioness, Ted Lasso y Linternas presentan nuevos episodios esta semana.

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Reacher

Reacher retoma la investigación en Margrave, Georgia, tras un arresto que el personaje considera injusto. La trama avanza hacia una conspiración cada vez más amplia y con piezas que van encajando a medida que se abren episodios. La serie mantiene su estructura de protagonista solitario que desentraña redes criminales y enfrenta a poderosos intereses. Para los seguidores, los capítulos suelen combinar acción con descubrimiento paulatino de la verdad.

Operaciones Especiales: Lioness

En Operaciones Especiales: Lioness Cruz es reclutada para infiltrarse y desmantelar una organización terrorista, mientras Joe coordina y entrena a los agentes encubiertos. La temporada insiste en el conflicto interno entre deber y supervivencia, con decisiones que condicionan el trabajo en equipo y las operaciones.

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Ted Lasso

Ted Lasso presenta de nuevo a un entrenador estadounidense en el fútbol inglés que aplica métodos poco ortodoxos. La serie combina la gestión de vestuario y la presión mediática con conflictos personales de jugadores y cuerpo técnico. Esta temporada sigue explorando cómo la figura del entrenador busca ganarse la confianza del club sin renegar de su estilo. Para quienes siguen la ficción deportiva, el enfoque sigue siendo la convivencia entre estrategia deportiva y relaciones humanas.

Solo en casa

En Solo en casa se mantiene el formato documental de convivencia: celebridades solteras comparten su rutina y conversaciones en un formato íntimo que busca mostrar la realidad cotidiana detrás de la imagen pública.

Linternas

Linternas sitúa a John Stewart junto a Hal Jordan en la investigación de un asesinato que puede abrir un caso más oscuro de lo esperado. La serie mezcla elementos de ciencia ficción y policial y plantea consecuencias de alcance mayor a medida que avanzan los episodios. La interacción entre los dos personajes centrales impulsa la trama hacia conflictos morales y operativos que afectan al universo en el que se desarrollan.

Kamen Rider

Kamen Rider mantiene la estructura episódica de su universo: héroe que se transforma, tecnología y toques fantásticos según la etapa. Capítulos autocontenidos facilitan engancharse en cualquier punto de la temporada.

Padre made in USA

Padre made in USA continúa con animación dirigida a adolescentes y adultos, basada en la sátira de la vida cotidiana. La serie combina diálogo rápido, situaciones cargadas de humor negro y una mirada crítica sobre dinámicas familiares y sociales. Su tono la sitúa como una opción recurrente para quien busca comedia animada con intención satírica.

The Daily Show

The Daily Show ofrece sátira política y análisis de actualidad, con formato de programa que combina monólogo y entrevistas. Mantiene el enfoque en noticias y figuras públicas a través del humor crítico.

Resumen: la oferta televisiva de esta semana combina suspense, espionaje, comedia y ciencia ficción; los ceutíes pueden elegir según su interés entre serie policíaca, ficción deportiva, animación o sátira.

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