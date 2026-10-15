El jueves 15 de octubre, en el capítulo 669 de “Sueños de libertad” estalla un choque directo entre Begoña y Beatriz que implica a Gabriel y aumenta las tensiones familiares.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo 669, Begoña miente a Gabriel sobre el motivo real de su bronca con Beatriz. Mabel y Claudia tantean a Salva y Paula sobre su relación, lo que abre la puerta a una conversación de consecuencias en el entorno cercano.

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Valentina y Andrés arrancan los preparativos de la boda, una vía que puede condicionar próximos movimientos. En paralelo, Gabriel empieza a ver con más desconfianza el vínculo entre Beatriz y Begoña, hasta sospechar que ambas ocultan algo.

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Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

“Sueños de libertad” se emite en Antena 3 en horario habitual de 15:45. Para seguir la evolución desde Ceuta, se recomienda ajustar la hora al reloj local en la franja de tarde de la cadena.

Las mentiras intentan sostener apariencias, pero los indicios apuntan a que algo no encaja en la trama.

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