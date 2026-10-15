En Lisboa, Curro confiesa a Manuel que Leocadia es la verdadera asesina de Jana.
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Qué pasará hoy en La Promesa
Según el avance real facilitado por prensa, Leocadia deja a María entre dos opciones: o se casa o pierde a Jana. Para que todo vaya a tiempo, Leocadia pide a Samuel que agilice los trámites.
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En el servicio, Tomasa sigue malmetiendo con Candela sobre Simona, sin que de momento esa conversación fracture la amistad entre las cocineras. Otra línea del capítulo sitúa a Ciro intentando reconducir un asunto relacionado con un sobrecoste de manuales. Martina advierte a Adriano de que Casilda «no es tan dulce como parece» y se plantea presionar a Jacobo por su situación con Martina.
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Máximo ha roto su compromiso y no se casará con Leocadia.
Dónde y cuándo ver La Promesa
La Promesa se emite en La 1 / TVE con horario habitual a las 18:35 (jueves, 15 de octubre de 2026).
Una entrega que en Ceuta se vivirá con el mismo punto de tensión del palacio andaluz: boda, secretos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de varias tramas.