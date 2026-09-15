El martes 15 de septiembre de 2026 vuelve ‘Valle Salvaje’ a la programación de tarde de La 1 / TVE a las 16:30, tras el parón del pasado viernes por La Vuelta 2026, según el avance semanal publicado en RTVE.

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El avance consultado (RTVE, avance semanal del 14 al 18 de septiembre de 2026, reproducido en prensa) sitúa el arranque de la semana en el capítulo 485 emitido el lunes 14. En ese episodio, Enriqueta exige al capitán Escobedo que le prometa que la confesión que va a hacer no le traerá problemas; a continuación el capitán habla con Victoria Mercedes y le plantea una exigencia. El fragmento reproducido en prensa no detalla el contenido exacto de esa exigencia, pero marca la línea de conflicto que desarrollarán los siguientes capítulos.

Para los espectadores de Ceuta, la serie mantiene su ritmo habitual de tarde y la señal de La 1 puede seguirse por TDT en la ciudad.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Hoy, martes 15 de septiembre de 2026, la entrega continuará las consecuencias del tramo inicial de la semana, centrada en tensiones personales y en el impacto de las confesiones.

El avance señala que la condición impuesta por Enriqueta —la promesa al capitán Escobedo de que su revelación no le causará problemas— anticipa que la información forma parte de una estrategia para controlar riesgos. Tras esa conversación, el capitán exige algo a Victoria Mercedes; el texto reproducido en prensa corta justo antes de especificar la exigencia, por lo que el detalle concreto no aparece en el resumen consultado.

El resumen semanal también menciona que Mercedes aparece acorralada, que hay referencia a la huida de Victoria y al anuncio de un nuevo personaje, elementos que condicionan el tono de la semana sin aportar escenas fechadas o nombres adicionales en el fragmento transcrito.

La dinámica prevista para hoy combina confidencias que pretenden limitar el daño y presiones que obligan a decisiones con consecuencias inmediatas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

‘Valle Salvaje’ se emite en La 1 / TVE con horario habitual a las 16:30 en días de emisión.

La información de programación difundida en prensa señala además el acceso al bloque habitual de la cadena a partir de 17:45 tras ‘Directo al grano’. En Ceuta la emisión sigue el mismo horario peninsular y puede verse por TDT; quienes sigan la serie en su franja habitual podrán comprobar en directo cómo evolucionan las confesiones y las exigencias entre los personajes.

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