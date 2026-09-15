El capítulo 906 de La Promesa se emite hoy, martes 15 de septiembre de 2026, en La 1 / TVE; el avance difundido en prensa (extraído de la publicación en YouTube) sitúa la emisión en torno a las 18:38.

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El material disponible identifica el episodio como el número 906 y apunta esa franja horaria, pero no ofrece un resumen argumental ni detalla personajes o tramas concretas, por lo que cualquier especificación adicional sería especulativa. El adelanto confirma únicamente la referencia del capítulo y su aproximación horaria; la serie mantiene su formato de drama de época ambientado a comienzos del siglo XX. En Ceuta la señal de La 1 se recibe por TDT, y la hora indicada corresponde a la peninsular (CEST), la misma que rige en la ciudad, de modo que los espectadores locales no deben ajustar la hora para seguir la emisión.

Qué pasará hoy en La Promesa

Avance real del capítulo (según prensa/adelanto publicado): el avance localiza la emisión del martes 15 de septiembre de 2026 en torno a las 18:38 y la identifica como avance capítulo 906.

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El material consultado no contiene sinopsis ni nombres de personajes; la única información verificable es la referencia del episodio y la franja horaria indicada. Para conocer el desarrollo concreto, será necesario ver el capítulo.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Referencia del avance publicado: emisión indicada alrededor de 18:38 (según el adelanto localizado en prensa)

En Ceuta, la emisión se integra en la franja de tarde de La 1. Confirma la programación local para comprobar la hora exacta de inicio del capítulo 906 según la emisión del día.

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